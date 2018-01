Porto Santo sem médico veterinário

Shares

O Porto Santo está, neste momento, sem médico veterinário para atendimento na ilha. A informação está patente na página do Centro Veterinário do Porto Santo, no Facebook, cujo teor é o seguinte:

«O Centro Veterinário do Porto Santo informa que por motivos alheios à sua gestão, não possui atualmente médico veterinário que possa colmatar o serviço que habitualmente presta na Ilha do Porto Santo, ou seja disponibilidade 24 horas 365 dias para assistência clínica. Apesar de estarem a serem envidados todos os esforços para que esta situação seja resolvida o mais brevemente possível , informamos que a nossa médica veterinária habitual, Dra Sara Pinto da Silva não está e não estará disponível para atendimento num futuro próximo pelo que sugerimos que durante os próximos 15 dias contactem a nossa clinica parceira Vetfunchal que disponibilizou-se prontamente a auxiliar no que estiver ao seu alcance!!!! Vetfunchal-291743883».