Nas bancas a edição 947 do Tribuna da Madeira

Novo Ferry ou novo hospital?

O valor que seria dispensado para a aquisição, e manutenção, de um novo navio ronda os 170 milhões de euros. Segundo contas de Pedro Calado tem um custo que anda nos 50% de investimento que a Madeira tem de fazer para o novo hospital.

PS-M escolhe futuro com lembranças do passado

João Carlos Gouveia teve de arranjar uma “alternativa credível” a Alberto João Jardim, escolheu Maximiano Martins para disputar as legislativas regionais, e acabou derrotado nas urnas. Foi a primeira vez, no PS-M, que se ensaiou uma candidatura a presidente do Governo Regional que não passasse pelo próprio líder do partido. É o mesmo a que se propõe Emanuel Câmara, agora com o independente Paulo Cafôfo. Em 2015, com Victor Freitas a cabeça-de-lista de uma coligação, não foi possível reunir toda a Oposição contra Miguel Albuquerque.

“Fazer um filme não é só pôr a câmara a gravar”

André Almeida Rodrigues é vencedor do Prémio do Público da Competição de 2017 do Shortcutz Funchal com o filme “Alfaião”.

Afirmou ao «Tribuna» que já tem em mãos a estreia do filme de ficção “Cuidado”. E deixa ainda alguns conselhos aos jovens que querem seguir esta área.

Novas regras de proteção de dados em vigor a partir de maio

Com coimas elevadas para quem não cumprir.

Reabilitação Urbana “é o desafio da década para o Funchal”

O primeiro contrato de financiamento a nível nacional assinado do IFRRU 2020 é do Funchal

Mais Porto Santo quer evitar penhoras das contas da autarquia

Nesse sentido, o partido viabiliza um pedido de empréstimo bancário.

Curto elogia formação dos sapadores do Funchal em Lisboa

O Presidente da Associação Nacional de Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, que é também o Diretor da Escola do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, manifestou o seu contentamento a Paulo CaFôfo pelo fato da Autarquia do Funchal promover, durante o primeiro trimestre deste ano, formação para o seu Corpo de Bombeiros Sapadores, junto do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa.

Exigência de regras iguais para os lesados do BES e do BANIF

A Eurodeputada madeirense Cláudia Monteiro de Aguiar enviou missiva à Comissão Europeia, com carácter de urgência, a questionar a intenção da Comissão Europeia de iniciar uma investigação sobre a venda de produtos financeiros pelo BANIF aos seus clientes, que acabaram por acarretar perdas dos investimentos com a resolução do banco.

‘O Professor do Século XXI’ em debate

A Universidade da Madeira (UMa) será o palco da CIEC 2018 – II Conferência Internacional em Educação Comparada: “O Professor do Século XXI em Perspetiva Comparada: Transformações e Desafios para a construção de sociedades sustentáveis”, agendada para os dias 29, 30 e 31 de janeiro.

Visita à Venezuela foi positiva

O Ministro dos Negócios Estrangeiros, Santos Silva, esteve de visita à Venezuela, entre os dias 6 e 9 de janeiro corrente, onde se reuniu também com representantes dos portugueses e lusodescentes que vivem no país.

Santos Silva fez um “balanço positivo” da sua visita, porque tornou-se clara a posição do Governo, relativamente à situação da Venezuela. Esta sua recente visita foi apontada como “necessária, imprescindível e positiva”.

Universidades do Reino Unido procuram por estudantes madeirenses

A Tour OK Estudante e 12 universidades inglesas estarão no Funchal, esta sexta-feira, dia 19, no Madeira Tecnopolo, para apresentar uma oportunidade que já mudou a vida de muitos de jovens – a possibilidade de fazer uma licenciatura ou mestrado no Reino Unido com as propinas 100% financiadas.

