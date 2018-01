Lusitania patrocina Clube Naval do Funchal

Shares

No âmbito da sua política de responsabilidade social e com vista ao desenvolvimento social, lúdico e desportivo do Clube Naval do Funchal (CNF), a Lusitania Seguros acaba de estabelecer um protocolo de cooperação com esta entidade.

A cerimónia de assinatura do protocolo terá lugar nas instalações do CNF na próxima sexta-feira, dia 26 de janeiro, pelas 12h30, e contará com a presença do Presidente da Comissão Executiva da Lusitania Seguros, Dr. Fernando Nogueira, da Presidente do Clube Naval do Funchal, Dr.ª Mafalda Jardim de Freitas, e do Diretor Comercial Sul da Sabseg, Dr. António José Marques Figueiredo.

Com atletas regionais, nacionais e olímpicos, o CNF passa a partir de agora a contar com o apoio da Lusitania na oferta de condições especiais de seguros aos seus mais de 6.000 associados, assim como no patrocínio dos equipamentos desportivos dos atletas de todas as suas modalidades.

A Sabseg, empresa que conta com uma presença consolidada na região autónoma da Madeira e é especializada no aconselhamento e gestão do risco de pessoas e bens, vai desenvolver a comercialização desta carteira de seguros através da loja Lusitania situada nas instalações do CNF.

Segundo António Carlos Carvalho, Diretor de Marketing e Inovação da Lusitania Seguros, “A Lusitania mantém diversos apoios a instituições com reconhecido prestígio, como é o caso do Clube Naval do Funchal. Neste caso, o protocolo de cooperação tem uma componente de negócio muito importante para todas as partes para além da componente de patrocínio a esta entidade”.