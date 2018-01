‘Blogs Portugal’ torna-se na maior plataforma ibero-americana de Marketing de Influência

Shares

A empresa Blogs Portugal, que começou por ser a detentora da plataforma Blogs Portugal já está presente no Brasil, Espanha, México, Colômbia, Chile e Argentina, assumindo-se como a maior plataforma ibero-americana de Marketing de Influência com um total de 18 mil bloggers registados e mais de 750 marcas e agências a trabalhar com a sua tecnologia.

“Começamos por ser um directório nacional de blogues, passamos a ser o maior directório português e graças às vantagens que oferecemos aos bloggers e à facilidade de relação destes com as marcas, conseguimos chegar a diversos mercados desde Espanha até ao México, passando pelo Brasil e Chile” afirma André Santos, cofundador da plataforma Blogs Portugal. “O crescimento da plataforma reflecte-se também nas parcerias que temos feito. Por exemplo, neste momento, temos o prazer de estar a ajudar a aplicação Pinterest a fazer crescer o número de influenciadores digitais que usam esta rede social na América Latina” conclui.

O crescimento resulta do facto da startup ter conseguido criar um ecossistema que consegue juntar bloggers, marcas e leitores e que ajuda a resolver os dois maiores problemas dos influenciadores digitais: a dificuldade em fazer crescer a sua audiência e a dificuldade em monetizar os seus conteúdos.

As marcas utilizam a tecnologia da plataforma para trabalhar com os melhores influenciadores digitais em países de língua portuguesa e espanhola. A plataforma tecnológica tem como principal missão facilitar e potenciar as sinergias comerciais entre marcas e influenciadores digitais.

O software de IRM (Influencer Relationship Management) ajuda as equipas de marketing e comunicação das empresas a construir e gerir de forma mais eficaz as suas redes de influenciadores. Graças à tecnologia de monotorização da Blogosfera, o Blogs Portugal, que assume o nome de cada país onde atua, conhece a audiência dos blogues nos países onde atua e por esse motivo consegue fazer o match perfeito entre blogues e o target das marcas.

Vantagens para as marcas em usar a plataforma:

●Reduzir tempo de pesquisa de blogues

●Aumentar a notoriedade das marcas junto dos influenciadores digitais

●Otimizar as campanhas de marketing digital

●Reduzir a incerteza das marcas no momento da escolha de um blogue para comunicar

A plataforma é desenvolvida em Portugal por uma pequena equipa de empreendedores e bloggers.