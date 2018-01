Maria Spínola vence no podium de seniores masculinos na Taça da Madeira de Esgrima IV – Seniores e Juniores

Shares

A Sala de Armas, no Liceu Jaime Moniz, foi palco, no passado sábado, dia 27, do torneio da Taça da Madeira de esgrima IV – Seniores e Juniores.

A atleta Maria Spínola (CDRSantanense) surpreende ao vencer a prova de seniores no género masculino, prova que veio a integrar por decisão da comissão técnica para aumentar a exigência competitiva, por ser uma atleta de nível nacional e porque jogar no seu escalão, júnior, e no seu género nas provas regionais, já não é suficiente para a progressão técnico-táctica da mesma.

O 2º classificado foi o atirador Ricardo Catanho (CD1ºMaio) e em 3º os atletas Miguel Nóbrega (CD1ºMaio) e Alexandre Câmara (CDRSantanense).

Nos Seniores Femininos, a ex- internacional Lídia Sousa (CD1ºMaio) venceu na final a atiradora Maria Spínola (CDRSantanense) por 15-11. A medalha de bronze foi entregue a Cláudia Gomes (CDRSantanense) e a Teresa Afonseca (CDRSantanense).

O esgrimista Alexandre Câmara (CDRSantanense) passou à final após uma meia final bem disputada contra o atirador Diogo Gouveia (CD1ºMaio) que terminou em 15-13 a favor do atleta de Santana, que acabou também por conquistar a medalha de ouro ao vencer por 15-9 na final contra Miguel Nóbrega (CD1ºMaio). Conquistou a medalha de bronze, a par do Diogo Gouveia, Vítor Gonçalves (CDRSantanense).

Já na prova de Juniores Femininos Maria Spínola (CDRSantanense) demonstrou claramente a sua qualidade, conquistando na final um resultado bastante confortável de 15-3 contra a atleta Cláudia Gomes (CDRSantanense). Ocuparam o 3º lugar da prova as atletas Sara Mota (CD1ºMaio) e Teresa Afonseca (CDRSantanense).