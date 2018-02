Shares

A Secretaria Regional de Educação, através da Direção Regional de Educação, organiza o IV Encontro de História Regional e Local na Escola, no âmbito do Projeto História da Madeira, que terá lugar na Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, nos dias 2 e 3 de fevereiro.

O papel da escola na preservação e promoção do património regional e local é o tema da edição deste ano, que tem início amanhã (2 de fevereiro), às 9h30, com a sessão de abertura, e termina sábado (3 de fevereiro), pelas 10 horas, com uma visita guiada à Igreja Inglesa e ao cemitério inglês do Funchal.

Pretende-se promover a consolidação de práticas letivas e de investigação no âmbito desta temática, além de proporcionar uma reflexão e um debate de ideias, entre os intervenientes de diversas instituições e projetos relacionados com o tema.

São oradores, representantes de diversos organismos públicos atuantes na área do património, sua divulgação, valorização e preservação, a par de projetos representativos na mesma área, no âmbito das escolas da região.

Este Encontro destina-se a docentes, investigadores e outros agentes culturais e abrange diferentes vertentes do património: património natural, património histórico-cultural ou imaterial.