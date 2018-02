SIMAB coordena campanha “Love Your Local Market”

Shares

A SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores – Empresa Pública a celebrar 25 anos, criada com o objetivo estratégico de instalar e ordenar uma rede nacional de mercados abastecedores e municipais, sendo nesse âmbito acionista maioritária e gestora dos mercados abastecedores de Lisboa, Braga, Évora e Faro – acaba de assumir a coordenação nacional da campanha internacional “Love Your Local Market”.

Sob a expressão nacional “Gosta do Teu Mercado”, esta é uma campanha coordenada e apoiada desde 2014 pela “World Union of Wholesale Markets” (WUWM) – organização mundial que as empresas do Grupo SIMAB integram – e, no ano passado, envolveu mais de 3 000 mercados de 17 países.

“Gosta do Teu Mercado” explora particularmente as potencialidades dos “media sociais”, criando redes que envolvam as comunidades em torno dos seus mercados de proximidade, tanto grossistas como retalhistas, propondo-se a SIMAB coordenar a partir de agora a adesão das entidades que gerem esses espaços.

Para o corrente ano, foi estabelecido precisamente o tema “Mercados: Perto do Coração”, que se concentra na proximidade física, de contacto pessoal com os comerciantes, dos laços que se estabelecem entre vendedores e clientes, do reconhecimento dos produtos de qualidade, entre outras vertentes.

Conforme referido, a campanha usa particularmente os “media sociais” para levar os consumidores a envolverem-se com o mercado local, o que implica proatividade dos comerciantes, através de ofertas especiais, descontos, brindes, promoções específicas, tudo isto durante um período de tempo previamente definido, mas que, a nível mundial, tem particular expressão no mês de maio.

Todas as entidades e parceiros implicados no quotidiano do mercado são, assim, convidados a providenciar entretenimento/atividades especiais/animação durante esse período da campanha, reforçando dessa forma a atratividade do mercado.

Sublinha-se que a adesão a esta campanha mundial, uma marca devidamente registada em cada país, não configura custos para as entidades aderentes, a não ser os inerentes às atividades que para o efeito programem/desenvolvam.

Do mesmo modo que a SIMAB formalizou, em nome de Portugal, a sua adesão a esta Campanha, a participação das entidades gestoras dos mercados nacionais deverá ser expressa mediante um Memorando de Entendimento entre as partes.