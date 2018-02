Gema Digital leva influenciadores britânicos a viagem tecnológica pela Madeira

Shares

A Gema Digital, empresa portuguesa especialista em tecnologia criativa, esteve esta quarta-feira com a Associação de Promoção da Madeira no Barbican Conservatory, em Londres, a promover o arquipélago da Madeira enquanto destino turístico junto de mais de 100 influenciadores britânicos.

A viagem tecnológica proporcionada pela Gema Digital, uma das principais surpresas do evento, consistiu num simulador de realidade virtual, colocado numa autêntica cesta madeirense robotizada e com recurso a óculos de realidade virtual para proporcionar uma descida das colinas da ilha da Madeira de forma inovadora e imersiva.

Esta ação de promoção que levou alguns dos mais característicos aspetos da ilha da Madeira até Londres, tais como a gastronomia, contribuiu também para o aumento de notoriedade do destino neste mercado, pela elevada partilha de conteúdos digitais por parte dos convidados durante o certame.

“A tecnologia, e a realidade virtual em particular, tem a capacidade de nos que transportar para outro mundo, de viajar no tempo e no espaço. Poder levar os potenciais turistas da Madeira até ao Funchal com apenas um cesto e um capacete de realidade virtual, criando neles a vontade imediata de conhecer esta maravilhosa ilha e de viver esta descida das colinas, é sem dúvida uma das grandes vantagens desta tecnologia para o turismo. Não é por acaso que as previsões nos dizem que este mercado da realidade virtual valerá 30 mil milhões de dólares em 2020”, explica Mafalda Ricca, Diretora Comercial e de Marketing da Gema Digital.