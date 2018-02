Resgate de navegador inglês

Shares

O Capitão de Porto de Lagos, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa (MRCC Lisboa), coordenou durante a tarde e noite do dia 02 de fevereiro uma operação de assistência e resgate a um navegador solitário de nacionalidade inglesa que se encontrava a cerca de 30 milhas a Sul de Lagos, numa embarcação a remos.

O alerta foi recebido ao início da tarde, dando conta da existência de um navegador solitário de nacionalidade inglesa com 35 anos de idade, a bordo de uma embarcação a remos com cerca de 7 metros de comprimento, a 30 milhas a sul de Lagos, estando em dificuldades, em virtude das más condições do mar e com entrada de água na embarcação.

De imediato foi destacado para o local a embarcação Salva-vidas Diligente, da Estação Salva-vidas de Sagres. Face à proximidade de navegação mercante, foi empenhado um navio mercante de bandeira Maltesa, que após deteção da embarcação, se manteve nas proximidades até chegada da embarcação Salva-vidas.

Cerca das 15h00 horas o salva-vidas Diligente recolheu o navegador que não apresentava qualquer necessidade de cuidados médicos, e deu início ao reboque da embarcação, tendo vindo a atracar em segurança, pelas 23h30 horas, no porto da Baleeira, em Sagres.