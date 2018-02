Detenção por tráfico de estupefacientes em Câmara de Lobos

Shares

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira,na sequência de uma operação desenvolvida no âmbito do combate ao tráfico de estupefacientes, deteve três indivíduos (dois homens e uma mulher, residentes na Região Autónoma da Madeira), fortemente indiciados da prática do crime de tráfico de estupefacientes.

No âmbito desta operação, desenvolvida no Concelho de Câmara de Lobos pela Esquadra de Investigação Criminal, foram apreendidos aos suspeitos agora detidos, uma quantidade significativa de estupefacientes, nomeadamente de heroína, suficiente para a elaboração de cerca de 800 doses diárias individuais e também mais de 3.000 (três mil) euros em numerário.

O Comando Regional da Madeira aconselha à população, a comunicação imediata à PSP de condutas suspeitas ou situações delituosas que tenha conhecimento, com recurso à linha geral (+351 291 208 400) ou, sempre que se trate de um crime ainda em curso, à linha de emergência (112).