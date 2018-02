SESARAM justifica falta de vacinas

Shares

O SESARAM emitiu uma informação sobre as vacinas, cujo teor é o seguinte: «O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira informa que algumas vacinas encontram-se em falta devido a constrangimentos relacionados com o transporte aéreo, situação que ficará solucionada durante o dia de hoje, 06 de fevereiro, estando previsto a entrega de uma encomenda de vacinas, o que irá contribuir para uma melhor resposta aos utentes. Este processo ficará completo com uma nova entrega no próximo dia 08 de fevereiro, colmatando assim algumas necessidades apontadas nas últimas semanas em alguns centros de saúde, em termos de vacinas.

Informa-se ainda que a disponibilidade de vacinas por parte de alguns laboratórios tem sido condicionada por dificuldades de produção pelo que ocorrem pontualmente falhas na disponibilidade das mesmas em todo o país e em que a Região Autónoma da Madeira não é excepção.

No ano de 2017 o Serviço de Saúde da Região disponibilizou cerca de 100 mil vacinas, no âmbito do Plano Regional de Vacinação, no valor de 900 mil euros, o que se reflete numa taxa de cobertura da população de 99 por cento.

Importa realçar que a cobertura vacinal nas crianças, em alguns grupos etários, apresenta-se na ordem dos 100%, mantendo-se no global os níveis recomendados para uma proteção individual e imunidade de grupo.».