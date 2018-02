Desfile de Carnaval das escolas

Shares

Centenas de alunos de várias escolas do Funchal desfilaram, na manhã desta sexta-feira, dia 9, na Avenida Arriaga cumprindo a tradição carnavalesca. As fadas e os heróis de banda desenhada vieram à rua “na pele”dos mais pequenos que exibiram as suas personagens favoritas através dos fatos e adereços, fazendo as graças de quem assistia ao desfile, incluindo os turistas que não deixaram de aproveitar o momento para tirar fotos.

Fica aqui o registo de algumas imagens desses momentos de festa e muita alegria entre os mais pequenos. Fotos: SS