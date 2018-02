«Músicas nos Museus» com os Xarabanda

Shares

O segundo concerto do projeto “Músicas nos Museus”, uma das grandes apostas da Câmara Municipal do Funchal para a área cultural em 2018, terá lugar esta sexta-feira, dia 23 de fevereiro, pelas 19 horas, no Museu Henrique e Francisco Franco, com uma atuação da Xarabanda, com entrada livre.

A CMF enaltece que esta é mais uma aposta municipal com o intuito de democratizar o acesso à cultura no Funchal, através da qual se promove, em simultâneo, o nosso património, os nossos valores culturais e a produção artística da nossa cidade e da nossa região. Além da parceria com os artistas regionais, esta é igualmente uma iniciativa que dinamiza o comércio local.

Recorde-se que o calendário anual começou no mês passado, com lotação esgotada no Museu A Cidade do Açúcar, para assistir ao concerto do grupo instrumental Dolcemente.

O “Músicas nos Museus” contempla um concerto comentado na última sexta-feira de cada mês, com bandas regionais e aberto ao público, a decorrer alternadamente entre o Museu A Cidade do Açúcar e o Museu Henrique e Francisco Franco.

O próximo espetáculo está marcado para o dia 29 de março, no Museu A Cidade do Açúcar, com a atuação do Grupo de Música e Instrumentos Tradicionais da DRE, Si Que Brade.

O segundo grupo a fazer parte desta experiência é, por sua vez, a Associação Musical e Cultural Xarabanda, formada a partir do grupo “Algozes”, fundado originariamente em 1981.

O principal objetivo da Xarabanda é dar a conhecer a tradição musical da Madeira, através da recolha, arranjo e apresentação de um reportório. O concerto contará com a participação de Rui Camacho (flautas e percussão), João Viveiros (viola, rajão e coros), Roberto Moniz (viola, braguinha, rajão, viola d’arame e voz), Maria João Caires (percussão e voz), Slobodan Sarcevic (acordeão), Filipa Camacho (percussão e voz), Carlos Figueira (viola baixo), Duarte Salgado (percussão) e Roberto Moritz (bandolim, braguinha, rajão, viola, viola d’arame e coros).

A entrada é gratuita, mas a Autarquia recomenda que todos os interessados procedam à reserva de bilhete, que pode ser feita através do e-mail museu.franco@cm-funchal.pt ou do telefone 291211090.