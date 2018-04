Shares

A Câmara Municipal do Funchal organiza esta sexta-feira, dia 6 de abril, pelas 10 horas, na Sala da Assembleia Municipal, a conferência “Mulheres e Igualdade – portas travessas, tectos de vidro?”.

Esta é uma iniciativa a cargo do Departamento de Educação e Qualidade de Vida da Autarquia, que pretende promover o debate público dos temas relacionados com o Direito à Igualdade, e que terá como convidada especial e oradora a Professora Doutora Isabel Lousada. O mote e foco central da palestra será a Constituição da República Portuguesa, que passou a distinguir, a partir de 1976, o Direito à Igualdade, no seu art.º13º.

A Vereadora Madalena Nunes, que tem o pelouro da Igualdade no Funchal, enaltece que “é indiscutível a importância que o atual Executivo tem atribuído às questões da igualdade de género nos últimos anos. Este é um tema que continua a ser central para a Região e para o país, e que merece ser pensado e debatido publicamente. Incitar à reflexão é uma das nossas missões enquanto Autarquia, e aproveitamos a ocasião e a presença da professora Isabel Lousada, que tem vindo a debruçar-se sobre este tema a nível profissional e académico, para abordarmos o tema de uma perspetiva histórica, continuando a trilhar um caminho onde a igualdade existe e é aceite nas várias dimensões da vida social e profissional.”

Isabel Lousada é uma oradora de referência dentro desta temática, sendo que os seus trabalhos têm vindo a ser desenvolvidos na linha dos Estudos sobre as Mulheres, mais especificamente, na investigação do período de transição da Monarquia para a República.

Durante a sua carreira como investigadora, professora e escritora, tem ainda vindo a colaborar, a nível nacional e internacional, com várias instituições. São disso exemplo a Federação de Mulheres Empresárias e Profissionais de Portugal, a Associação Portuguesa de Mulheres Cientistas, o Movimento Democrático de Mulheres e a Asociación Española de Investigación de Historia de las Mujeres.

A entrada para a conferência desta sexta-feira nos Paços do Concelho é gratuita, mas recomenda-se a todos os interessados uma inscrição prévia para efeitos de logística, através do email educacao@cm-funchal.pt.