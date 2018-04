Portugueses terão acesso a uma habitação digna

Shares

A meta do Governo da República é que a 25 de Abril de 2024 todos os portugueses tenham acesso a uma habitação digna a preços que podem pagar. A iniciativa que quer criar um mercado justo para todas as gerações foi apresentada ontem e chama-se Nova Geração de Políticas de Habitação.

O primeiro-ministro, António Costa, comparou esta acção àquela que, durante a década de 90, tentou acabar com todas as barracas em Portugal, fornecendo habitações com melhores condições aos habitantes nacionais. A data apontada coincide com o dia em que celebram-se 100 anos desde que o “presidente-rei” Sidónio Pais criou o primeiro programa de habitação pública do país.