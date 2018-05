Junta de Água de Pena faz doação de livros infantis

Shares

No passado dia 04 de Maio, a Junta de Freguesia de Água de Pena efetuou uma doação de livros de histórias infantis à Escola Básica do 1º Ciclo com Pré-Escolar e Creche de Água de Pena.

Na certeza da importância da leitura na educação, a ação teve por objetivo contribuir na familiarização das crianças com o livro.

“Convicto que a formação de bons leitores também formam cidadãos mais conscientes e críticos. Assim, esperamos contribuir na formação destas crianças assim como na formação de uma sociedade mais consciente e crítica”, defende o presidente da junta.