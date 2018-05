Alunos de Santana divulgam projeto em Escolas do continente

De 23 a 27 de maio, 6 alunos do Clube Eco-paper acompanhados da respetiva professora, apresentam o projeto “o papel da bananeira e da cana-de-açúcar na preservação do meio ambiente” em 2 Agrupamentos de Escolas do distrito de Viseu, numa partilha de ideias ecológicas em prol da sustentabilidade. Recorde-se que este projeto, distinguido pelo júri nacional, no ano letivo transato, nos concursos “Ciência na Escola” e Jovens Cientistas 2017”, tem como objetivo produzir papel a partir do pseudocaule/talo da bananeira, bagaço da cana-de-açúcar e argila, único local em Portugal onde há a produção deste papel ecológico.

Estes alunos em representação da Madeira também serão agentes divulgadores da etnografia do concelho de Santana, entoando músicas alusivas às principais tradições em 2 lares de idosos, acompanhadas de projeção de vídeos e fotos gentilmente cedidos pelo Sr. Marcelino Teles.

A escola agradece a todos os que colaboraram na concretização desta viagem, nomeadamente à Câmara Municipal de Santana, Casa do Povo de Santana, Juntas de freguesia de Santana, de S. Jorge, Faial, S. Roque do Faial e Agência de viagens de Santana, para além de todas as Instituições em Portugal continental que asseguraram o alojamento, transporte e alimentação dos alunos do clube eco-paper.