Debates “Empreender +” promovem o empreendedorismo

A Câmara Municipal do Funchal deu início, esta semana, ao ciclo de debates “Empreender +”, enquadrado na estratégia municipal para a promoção do empreendedorismo.

O primeiro debate teve lugar no Nini Andrade Design Center e juntou um grupo de mulheres empreendedoras que, através da partilha do seu conhecimento e da sua experiência pessoal, mostraram que o género não é uma questão quando se trata de empreender.

Idalina Perestrelo, em representação da Autarquia, destacou que, para a CMF, “a dinamização da economia local e a criação de emprego passam cada vez mais pela capacidade de empreender. O Município está ciente do seu papel neste processo e é por isso que desenvolveu uma estratégia municipal para o efeito, com várias ações já em curso”.

As oradoras desta primeiro debate foram Raquel Brazão – Responsável pelo Balcão do Investidor da CMF; Carolina Brederode – Arquiteta, Coordenadora da Oficina Solidária e Empresária; Sofia Vasconcelos – Blogger; Sara Santos – Empresária, Arquiteta de Interiores e Artista; Catarina Claro – Mediadora Cultural e Contadora de histórias; e Nini Andrade – Designer de Interiores. A Vereadora Idalina Perestrelo fez a abertura e moderação do evento.