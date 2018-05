Finais Regionais dos escalões de Infantis e Cadetes disputadas em Santana

A Associação de Esgrima da Região Autónoma da Madeira com o apoio da Câmara Municipal de Santana, em parceria com o Clube Desportivo e Recreativo Santanense, levou a cabo a organização das Finais Regionais dos escalões de Infantis e Cadetes, que decorreram, no passado sábado, no Pavilhão da Escola B+S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

A prova é a última a contar para a Taça da Madeira dos respetivos escalões e tem um coeficiente de 1,5 o que faz com que muitas das vezes o vencedor da Taça – 1º do ranking só se defina nesta última prova.

Nos Infantis Masculinos, a ADRPonta Delgada “tomou conta” dos 3 primeiros lugares do Pódio, em 1º João Faria, 2º Bruno Ventura e em 3ª Pedro Jesus ex aequo com Luís Pires (CD1ºMaio).

Destacamos os jogos das meias finais, bastante renhidas, entre o atirador Pedro Jesus e João Faria que termina em 14-15 e entre Luís Pires e Bruno Ventura que termina em 6-7, o que demonstra que qualquer um deles poderia ter chegado à Final.

Na prova de Infantis, Marta Fernandes (ADRPDelgada) conquista o ouro, Margarida Andrade (CDRSantanense) a prata e Alix Betânia e Cátia Pacheco (CDRSantanense) o bronze.

Nos Cadetes Masculinos, Diogo Gouveia (CD1ºMaio) é o vencedor da prova, terminando a final em 15-10 contra o atirador César Rosa (CDRSantanense). A medalha de bronze foi entregue a José Freitas (CDRSantanense) e a João Góis (ADRPDelgada).

Cláudia Gomes (CDRSantanense) conquista a medalha de ouro ao vencer a final contra Marta Fernandes (ADRPDelgada). Em 3º lugar, ficaram as atiradoras Sara Mota (CD1ºMaio) e Érica Nascimento (CDRSantanense).

As medalhas Fair Play foram para: Artur Pires (Infantis Masculinos), Alix Betânia (Infantis Femininos), Luís Ramos (Cadetes Masculinos) e Jenny Gouveia (Cadetes Femininos).