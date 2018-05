Novo website sobre saúde mental nos doentes oncológicos

Foi apresentado um novo projeto do Website sobre saúde mental nos doentes oncológicos, cuja divulgação oficial decorreu, esta semana, na Sede do Núcleo Regional da Madeira, surge de uma parceria entre o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro e a Escola S. José de Cluny, no âmbito da unidade curricular de Ensino Clínico VI: Saúde Mental e Psiquiatria, integrado no 3.º ano do Curso de Licenciatura em Enfermagem, com diversos objetivos, designadamente esclarecer o conceito de saúde mental e relacioná-lo com a doença oncológica; Informar sobre processos de adaptação nas diferentes faixas etárias; Referir diferentes estratégias e mecanismos de adaptação, assim como, técnicas de relaxamento, atividades lúdicas e terapias complementares; Promover a autoestima durante todo o processo de tratamento nos diferentes géneros; Esclarecer dúvidas e desmistificar ideias erróneas; Disponibilizar espaço para partilha de experiências, sentimentos, medos, dúvidas, entre outros.