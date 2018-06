«Dia Mundial da Criança» em São Vicente

O Município de São Vicente, não ficou indiferente à celebração do «Dia Mundial da Criança» e assinalou a data durante o período da manhã de sexta-feira, com atividades dirigidas aos mais pequenos, num local privilegiado como as Grutas e Centro de Vulcanismo de São Vicente, recanto emblemático do concelho, com amplos espaços verdes para as brincadeiras das crianças.

Como é habitual, 289 crianças foram presenteadas com um brinquedo oferecido pela empresa NATURNORTE, E.M., S.A., e para retemperar forças foi servido um lanche.