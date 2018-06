Dionísio Pestana recebe prémio excelência Vasco da Gama

O presidente do Pestana Hotel Group, Dionísio Pestana, acaba de ser distinguido na edição deste ano dos Prémios à Excelência Vasco da Gama. Os prémios refletem o reconhecimento da Câmara de Comércio Hispano Portuguesa, em relação à excelência das empresas e personalidades que apresentaram um alto valor estratégico e económico no mercado ibérico e contribuíram para o dinamismo no desenvolvimento das relações entre Portugal e Espanha. Para Dionísio Pestana, “Este é um prémio que muitos nos orgulha fruto da continuada aposta do Grupo numa visão ibérica de crescimento, em particular neste momento em que nos preparamos para abrir os dois primeiros hotéis em Madrid, com marcas fortes em qualidade e notoriedade: Pestana Collection Hotels e Pestana CR7 Lifestyle Hotels, que estamos certos acrescentarão valor à oferta hoteleira da cidade”.

O Pestana Hotel Group tem prevista a abertura de dois novos hotéis em Madrid. Na Plaza Mayor o novo hotel Pestana resulta da transformação do edifício histórico Casa de la Carnicería com mais de 400 anos e com estatuto de Interesse Cultural, desde 1985. O projeto de recuperação e transformação da propriedade respeita os valores arquitetónicos do espaço e valoriza um dos ex-libris do centro histórico de Madrid. O futuro hotel que terá 87 quartos resulta de um investimento de 11 milhões de euros. A segunda unidade que abrirá portas da capital espanhola, será a terceira unidade da marca Pestana CR7 Lifestyle Hotels- o Pestana CR7 Madrid, e receberá um investimento de 14 milhões de Euros. O futuro hotel de 168 quartos situa-se na Gran Vía, no mesmo edifício da famosa livraria espanhola Casa del Libro.

De recordar que o Grupo está presente em Espanha desde 2013, ano em que inaugurou o Pestana Arena Barcelona. Recentemente o Grupo anunciou um investimento global de 200 M€ no plano de expansão mais ambicioso de sempre, com a abertura de 20 novos hotéis nos próximos 3 anos, ultrapassando a marca simbólica dos 15.000 quartos até ao ano de 2020.

Com um percurso de mais de quatro décadas de sucesso, o Grupo tem e gere cerca de 90 unidades em Portugal e no estrangeiro, e ainda seis campos de golfe, dois casinos, três empreendimentos de imobiliário turístico e 13 empreendimentos Vacation Club, com o objetivo de oferecer produtos completos e mais atrativos. Na indústria e nos serviços, o grupo de Dionísio Pestana participa na Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, gestora do Centro Internacional de Negócios da Madeira e na Empresa de Cervejas da Madeira. Ao todo são oito as áreas de negócio onde opera: hotelaria, golfe, casinos, imobiliário turístico, distribuição turística, Vacation Club, indústria e serviços.

Na hotelaria, o seu principal negócio, o grupo opera com quatro marcas: Pestana Hotels & Resorts, Pestana Collection Hotels, Pestana Pousadas de Portugal e Pestana CR7 Lifestyle Hotels. Presente em 15 países, tem cerca de 11.000 quartos disponíveis na Europa, África e América e cerca de sete mil colaboradores.

Como empresa socialmente responsável lançou o Pestana Sustainability Program: Planet Guest – “Somos apenas hóspedes do Planeta” – que incorpora todas as iniciativas que promovem a sustentabilidade do PHG. O Planet Guest transmite a posição do Grupo e dos seus colaboradores no que diz respeito à sustentabilidade do Planeta em que vivemos e o foco do PHG na extrema preocupação perante as gerações futuras. Tem como objetivo criar valor no longo prazo para a empresa, desenvolvendo a sua atividade com respeito pelo meio ambiente, comunidades locais, colaboradores, clientes e todos os stakeholders relevantes no exercício da sua atividade.