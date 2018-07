No dia 21 de julho, sábado, pelas 18h30, decorre o Concerto Final de Estágio de Orquestra OA 2018, no Teatro Municipal Baltazar Dias, que é o culminar do estágio de cerca de 65 alunos de instrumentos de orquestra que decorreu entre os dias 12 e 21 de julho, organizado pelo Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira, em Co-Produção com o Teatro Municipal Baltazar Dias e com o apoio da ANSA (Associação de Notas e Sinfonias Atlânticas) e da DSEAM. Este concerto é também o momento de encerramento das atividade do ano letivo do Conservatório e no intervalo ocorrerá a Cerimónia de Entrega dos Diplomas aos alunos finalistas dos Cursos Profissionais e do Ensino Artístico Especializado do Conservatório, que será presidida por Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação.

Os participantes neste estágio são, maioritariamente, atuais e ex-alunos da Orquestra Académica do Conservatório que presentemente frequentam o ensino superior. Esta troca de experiências entre alunos é considerada uma mais-valia enriquecedora, alcançada neste tipo de atividades artísticas onde a entreajuda para o sucesso de um objetivo comum é necessária e essencial.

O repertório do Estágio é da responsabilidade do Professor e Maestro Francisco Loreto, que escolheu um programa temático que vai muito ao encontro do gosto dos estagiários participantes e do público em geral: bandas sonoras de grandes filmes de Hollywood.

Assim, fará parte do programa medleys dos seguintes filmes: «Star Wars: The Empire Strikes Back Medley», «Harry Potter», «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull», «Jurassic Park», «Forrest Gump», «Superman Returns», «The Lord of the Rings: The Fellowships of the Ring» e «Pirates of the Caribbean: At World’s End».

Durante a interpretação destas obras serão projectados vídeo-clips com cenas dos respetivos filmes.

O Estágio de Orquestra teve a sua sessão de abertura no dia 12 de julho, no Jardim do Conservatório e foi presidida pelo Presidente da Direção da instituição.

Entre 17 e 20 toda a orquestra está junta a trabalhar o repertório, na sede da Orquestra Clássica da Madeira. A entrada é livre, mas os bilhetes estão quase esgotados.