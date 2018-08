Nas bancas a edição 976 do Tribuna da Madeira

Ponte Nova com solução à vista

Uma «birra» entre Câmara do Funchal e Governo Regional mantém encerrada uma ponte que liga as margens de uma das ribeiras da cidade. A obra da Ponte Nova, embargada pela autarquia, deu mesmo azo a uma suposta ‘guerra de surdos’. Foi uma medida inédita que motivou trocas de acusações entre as duas entidades, mas que agora parece ter resolução à vista. Enquanto o município argumentou com a defesa do património, o executivo de Albuquerque viu apenas “guerrilha política”.

“Quero um partido que oiça antes de decidir”

Rui Barreto, líder do CDS/PP, afirma que “é nessa base que será feito o Programa de Governo”.

“Sou fã da Madeira”

A atriz Dânia Neto adora a ilha e promete voltar para passar férias, e trazer o seu bebé quando nascer.

Monte em expetativa

As novenas já começaram e as pessoas têm aderido, cujo ponto alto ocorre a 14 e 15 de agosto. Na revéspera do arraial, o vereador João Pedro Vieira vai ser ouvido sobre as “condições de segurança” para a realização do Arraial do Monte.

Atrasos na atribuição das pensões causam “revolta e desespero”

Raquel Coelho denuncia que os utentes esperam meses e anos pela atribuição da prestação social a que têm direito.

Albuquerque muito próximo do povo ao “estilo” de Jardim

O Presidente do Governo Regional da Madeira teve agenda cheia em julho, com diversos eventos rodeado pelo povo, onde posou para a fotografia e dispensou breves momentos de conversa. Um cenário visto, e reforçado, como a continuidade do jardinismo.

EB1/PE da Lombada – Ponta do Sol distinguida ao nível nacional

A EB1/PE da Lombada, Ponta do Sol foi distinguida com dois Selos Nacionais de Qualidade eTwinning com o projeto ‘Enhancing students and teachers sucess through STEM education”.

Falta de vagas escolares geram reclamações

Em apenas três dias já chegaram ao Portal da Queixa – a maior rede social de consumidores de Portugal – mais de dez reclamações relativas à falha e falta de vagas na colocação de alunos em escolas, um aumento de 100% face ao ano passado.

Papeleiras e ‘onda’ de resíduos alvos de vandalismo

As papeleiras de várias zonas do Funchal têm sido alvo de vandalismo. Durante a primeira semana de julho passado registou-se, na Promenade do Lido, a queima de 10 papeleiras e o roubo de outras 4.

“É urgente que o abono pré-natal seja pago a tempo e horas”

Defende a deputada Patrícia Spínola. O Juntos Pelo Povo (JPP) esteve junto ao ISSM, IP-RAM para denunciar, mais uma vez, os atrasos na atribuição do abono de família pré-natal e no abono de família para crianças e jovens.

