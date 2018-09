Nas bancas a edição 979 do Tribuna da Madeira

Ponta do Sol não quer ‘peixes’ na baía

Um projecto de aquicultura, previsto para a baía da Ponta do Sol, tem merecido forte contestação no concelho. A autarquia teme os impactos ambientais e turísticos, preocupações que já levaram a população a manifestar-se publicamente. O Governo Regional defende o investimento e já disse que a Câmara Municipal não tem voto na matéria.

Património com “presença reforçada” na animação turística

A secretária regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, esteve presente na abertura da Semana Europeia do Folclore, evento que marcou o arranque da Festa do Vinho Madeira 2018, um “cartaz turístico que surge, este ano, renovado, enriquecido na sua ligação à cultura e, sobretudo, reforçado na sua animação de rua”. A governante sublinhou a presença mais “dignificada e valorizada das associações e agentes Culturais que desenvolvem as suas iniciativas em prol da preservação dos usos, costumes e tradições que caracterizam a nossa identidade”.

E o vento tudo leva…

A principal infraestrutura aeroportuária da Madeira é condicionada cada vez que o vento corre mais forte pela zona de Santa Cruz, deixando milhares de passageiros em terra. Voltou a acontecer durante a semana passada. O Governo Regional insiste na redução dos limites. O problema arrasta-se, com consequências graves para a economia regional.

Tirar três semanas de férias prolonga a vida

Se costuma tirar apenas uma ou duas semanas de férias por ano… pode estar a correr riscos. Um estudo apresentado esta semana no Congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, em Munique, sugere que quem tira menos do que três semanas seguidas de férias corre mais riscos de saúde do que quem tira três ou mais.

Câmara de Lobos atribui «Prémio de Mérito» a 104 alunos

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos aprovou a atribuição do Prémio de Mérito Escolar “Joaquim Pestana” a 104 alunos do concelho, abrangendo o melhor aluno por cada ano escolar de cada uma das escolas do município, entre o primeiro ano do 1.º ciclo do ensino básico até ao ensino secundário, contemplando igualmente os melhores alunos dos cursos CEF e dos PCA. A cerimónia de entrega de prémios está agendada para o próximo dia 7 de Setembro, pelas 19:00, no Museu de Imprensa-Madeira.

Governo louva “hegemonia” do Madeira SAD

A 1ª edição da Regata de Canoas Tradicionais de Santa Maria Maior, uma organização da Associação de Canoagem da Madeira – com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior e da Frente MarFunchal – foi apresentada na terça-feira, no Salão Nobre dos Paços do Concelho, pelo vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na autarquia.

Futuro incerto para os comerciantes

Herlanda Amado, deputada pela CDU na Assembleia Municipal do Funchal, realizou a 27 de Agosto uma iniciativa política na baixa do Funchal para abordar a situação dos comerciantes.

“Para a Madeira, zero.”

Victor Freitas, o líder parlamentar do PS/M, ameaçou recorrer à Procuradoria-Geral da República, ao Tribunal de Contas e ao Provedor da Justiça, não só para que se pronunciem sobre o subsídio concedido pelo Governo Regional ao avião cargueiro como também sobre as medidas de renegociação da dívida da Região Autónoma. Ontem, em comunicado, assinado pelo secretário-geral Rui Abreu, o PSD/M veio a público lançar os seus argumentos.

Conferência sobre “Amamentação & Terapêutica Hormonal”

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro realiza na próxima segunda-feira, dia 3 de Setembro, a 8ª conferência no âmbito do ciclo que vem sendo desenvolvido sobre o Código Europeu Contra o Cancro.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 1€.

assinaturas@tribunadamadeira.pt