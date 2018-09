Nas bancas a edição 980 do Tribuna da Madeira

“O quero, posso e mando comigo não resulta”

A primeira iniciativa “A Madeira que queremos – Diálogos com Paulo Cafôfo” teve um balanço positivo. O presidente da Câmara do Funchal pretende levar esta iniciativa a muitos concelhos da Madeira. O também candidato pelo PS ao Governo Regional respondeu a todas as questões que lhe foram colocadas, e deixou claro quais são as suas prioridades.

«Nunca se investiu tanto nos Percursos Pedestres Recomendados»

O Governo Regional está a investir este ano 2 milhões de euros na recuperação e ampliação dos percursos pedestres recomendados. O objetivo deste investimento é o de os tornar mais seguros e mais atrativos.

República recusa pagar helicóptero

O Governo da República não vai satisfazer uma das pretensões do Governo Regional: que seja o Estado a financiar o pagamento do custo com o helicóptero para o combate aos fogos florestais. Eduardo Cabrita, o ministro da Administração Interna, também anunciou no Funchal que a Madeira vai passar a dispor de quatro unidades no âmbito do sistema de vigilância e controlo costeiro nacional. E que as promessas à PSP não estão esquecidas.

Ilhas Desertas

“A História Natural e Conservação da Natureza” foi o tema abordado pelo biólogo Manuel Biscoito, a convite do Rotary Club do Funchal.

Representante da Cáritas da Venezuela em visita à Madeira

Com o intuito de testemunhar sobre a crise económica e social vivida na Venezuela, bem como tomar conhecimento das dificuldades sentidas pelos migrantes residentes em Portugal, a Cáritas Portuguesa recebe de 3 a 12 de setembro a visita da representante da Cáritas da Venezuela, a irmã Maria José Gonzalez, sendo que no dia 3, foi recebida na Presidência da República e pela Secretaria de Estado das Comunidades do Ministério dos Negócios Estrangeiros em Lisboa.

Brincar na praia “em segurança”

A Frente MarFunchal deixa o apelo para os cuidados a ter com as crianças nas praias.

Festival Colombo com “casa-cheia”

A ilha do Porto Santo preparara-se para acolher, na próxima semana e com “casa-cheia”, mais uma edição do Festival Colombo. Durante 3 dias, entre 13 e 15 de setembro, a Vila Baleira transforma-se numa cidade medieval para homenagear Cristóvão Colombo, vestindo-se a rigor e cumprindo a tradição, com muita animação à mistura, entre as 19.30 e as 00.00 horas, visando surpreender os residentes mas, também, os muitos turistas presentes, com a ocupação hoteleira a rondar os 95% – a melhor até agora registada por altura deste cartaz.

Eficiência energética permite poupar milhares de euros

Em edifícios municipais no Funchal. Foi registado também “uma grande eficiência a nível de poupança energética”.

A Câmara Municipal do Funchal elaborou, em 2015, um Plano de Ação para a Energia Sustentável do Município do Funchal (PAES), assente em três objetivos maiores: o aumento da contribuição dos recursos energéticos renováveis, a redução do consumo de energia de origem fóssil e a redução das emissões de dióxido de carbono.

Afundamento da Corveta pretende ser uma atração para o turismo de mergulho

A Corveta Afonso Cerqueira foi afundada no Parque Natural Marinho do Cabo Girão, no sentido de constituir um recife artificial com dois grandes objetivos: Recuperação dos recursos piscícolas da área e a criação de uma área com grande potencial turístico na área do mergulho amador.

“Estágios de Verão” promovem o contacto com a realidade

Foram entregues os certificados de participação no programa “Estágios de Verão” aos 138 jovens que fizeram o seu estágio no mês de agosto, em 98 entidades enquadradoras.

