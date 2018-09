DSI deixa alerta para o não consumo de gaiado “spaguetti”

A Divisão de Serviços de Investigação (DSI) deixa, na sua página do facebook, o seguinte alerta: Devido à intensiva descarga de atum gaiado nas lotas da Região, poderão ser encontrados gaiados com marcas “spaguetti” de cor avermelhada ou alaranjada (injetados com Oxitetraciclina), que NÃO deverão ser transacionados para o consumo em fresco ou indústria que utilize esta matéria prima.

Deverão contactar de imediato este número de telemóvel (+351 961187270) ou a Direção Regional de Pescas/Direção de Serviços de Lotas e Entrepostos Frigoríficos/ Direção de Serviços de Investigação.