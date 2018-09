Nas bancas a edição 981 do Tribuna da Madeira

45 mil regressam às aulas

Novo ano lectivo começa marcado pela colocação de professores e fusão de escolas.

A diminuição da natalidade apresenta desafios para a Educação na Madeira, já que nos próximos anos as escolas da Região Autónoma podem perder cerca de 15 mil alunos. O secretário regional da tutela, Jorge Carvalho, acredita na “capacidade, competência e talento” dos estudantes madeirenses. Isto enquanto a Oposição exige à tutela algumas explicações sobre determinadas matérias.

Câmara reforça segurança em escarpa em risco

O Vice-Presidente da Câmara do Funchal e o Vereador com o pelouro da Proteção Civil fizeram uma visita ao local, na Conde Carvalhal, para acompanharem os processos desta intervenção.

Miguel Silva Gouveia afirmou que “a escarpa vai continuar ali a existir e os riscos nunca serão nulos. Mas em termos de segurança ficará muito melhor depois desta intervenção”. João Pedro Vieira apontou que “a Câmara acaba, muitas vezes, por assumir um papel de intervenção”.

São Martinho Ativo 2018 “põe a freguesia a mexer”

A iniciativa contará com a participação de 20 modalidades. A quinta edição do São Martinho Ativo foi apresentada, no passado dia 12 de setembro, no complexo balnear do Lido, junto aos campos de Madeiraball, pelo presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira, numa sessão na qual estiveram presentes a vereadora Idalina Perestrelo e o administrador único da Frente MarFunchal, Nelson Abreu.

Atividades marinhas e humanas regulamentadas nas Desertas e Selvagens

O Governo Regional da Madeira regulamentou, através de duas portarias, as condições para o exercício das atividades no meio marinho da Reserva Natural das ilhas Desertas e das Selvagens bem como o respetivo regulamento relativo às atividades humanas.

Direita Europeia ignora RUP

“Um ataque à sustentabilidade das regiões ultraperiféricas”. Assim definiu a eurodeputada socialista Liliana Rodrigues a intenção do Partido Popular Europeu (PPE) em cortar o financiamento das RUP no âmbito do programa de Cooperação Territorial Europeia (Interreg).

Concurso para o Novo Hospital lançado em Outubro

O concurso público internacional para o Novo Hospital da Madeira deverá ser lançado em Outubro, segundo adiantou o secretário regional da Saúde.

Grande Prémio do Corpo de Bombeiros Sapadores

O Grande Prémio do Corpo de Bombeiros Sapadores do Funchal, que decorre no domingo, foi apresentado na manhã de quarta-feira no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, pelo vereador João Pedro Vieira, que tem o pelouro do Desporto na Câmara Municipal.

Despedida do ferry com apitos e buzinas

A última viagem do navio ‘Tijarafe’ será assinalada no próximo dia 19.

A escassos dias da última viagem realizada pelo navio ferry ‘Volcan de Tijarafe’, os lamentos e críticas da não continuidade da linha marítima entre a Madeira e Portimão continuam. O povo madeirense pediu o navio e viu o seu desejo ser concretizado pelo Governo Regional, mas por curto prazo.

Campanha CA de Apoio a Jovens Empreendedores

O Grupo Crédito Agrícola (CA) volta a apostar em projectos e iniciativas de negócio geradores de impacto, que podem mudar a vida dos empresários e das regiões onde se inserem.

Capela da Boa Viagem recuperada e reaberta ao público

A Capela da Boa Viagem conta desde já com um calendário cultural anual. O primeiro concerto decorre nesta sexta-feira, dia 14, com a atuação do Coro de Câmara da Madeira.

