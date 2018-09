Nas bancas a edição 982 do Tribuna da Madeira

Alzheimer

“Famílias sentem-se desamparadas”

Em entrevista ao «Tribuna», a Presidente da Direção da Delegação da Madeira, da Associação Alzheimer Portugal, Isabel Fragoeiro, disse que acompanha mais de uma centena de famílias. Realçou que a doença de Alzheimer tem um “grande impacto” na vida das pessoas afetadas, e apontou as dificuldades que encaram as pessoas com a doença e seus familiares. Isabel Fragoeiro mostrou-se satisfeita com a mudança legislativa em que foi aprovada a Lei do Maior Acompanhado.

Albuquerque e Cafôfo “empenhados” em acompanhar o início do ano letivo

Tanto o Presidente do Governo Regional da Madeira como o Presidente da Câmara Municipal do Funchal fizeram questão de ir a algumas escolas nesta semana, no arranque do início das aulas.

Verbas para renovação da frota pesqueira no Orçamento de 2019

O Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque vai, já em 2019, apoiar os armadores na renovação das frotas de pesca.

“Temos um governo que age em câmara lenta”

Victor Freitas lamenta a forma como o Governo Regional da Madeira tem vindo a gerir o setor do turismo.

Barreto quer reabilitação urbana a criar “rendas acessíveis” para jovens

O vereador do CDS- PP Madeira, Rui Barreto, apresentou, esta quinta-feira,na reunião da vereação da Câmara Municipal do Funchal, várias ideias para melhorar a proposta da Coligação Confiança de “agravamento para o triplo da taxa de IMI” a aplicar nos prédios abandonado e em ruínas.

Prevenção contra os incêndios florestais “é um trabalho contínuo”

O Governo Regional limpa 150 km de caminhos florestais.

Preços da TAP “são pornográficos”

Albuquerque aponta que “esta política está a prejudicar, imenso, a Região Autónoma da Madeira e os madeirenses”.

Madeira acolhe «I Congresso Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar»

A iniciativa, que irá decorrer de 1 a 4 de outubro de 2018, contará com a presença de cerca de 60 investigadores das várias partes do mundo.

