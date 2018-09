Vídeo educativo ensina crianças a prevenir o enfarte

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) vai promover um vídeo de sensibilização para a importância de prevenir o enfarte agudo do miocárdio, em escolas a nível nacional.

A iniciativa, que se dirige a crianças dos 5 aos 10 anos, assinala as comemorações do Dia Mundial do Coração. “Acreditamos que se ensinarmos as crianças desde muito cedo a compreender a gravidade do enfarte agudo do miocárdio e como podem prevenir esta doença, estaremos a contribuir para a educação e promoção da saúde e para que, no futuro, se transformem em adultos mais saudáveis”, explica João Brum Silveira, presidente da APIC.

E acrescenta: “Com este vídeo queremos ainda, além de transmitir mensagens capazes de melhorar a prevenção da doença, incentivar os mais novos a encorajar os pais a adotar comportamentos mais saudáveis e reforçar que, através do reconhecimento e valorização dos sintomas de alerta para o enfarte agudo do miocárdio, permitimos um tratamento rápido e mais eficaz”.

O enfarte agudo do miocárdio, ou ataque cardíaco, ocorre quando uma das artérias do coração fica obstruída, o que faz com que uma parte do músculo cardíaco fique em sofrimento por falta de oxigénio e nutrientes. Esta obstrução é habitualmente causada pela formação de um coágulo devido à rutura de uma placa de colesterol. Os sintomas mais comuns são a dor no peito, por vezes com irradiação ao braço esquerdo, costas e pescoço, acompanhada de suores, náuseas, vómitos, falta de ar e ansiedade.

Na presença destes sintomas é importante ligar imediatamente para o número de emergência médica – 112 e esperar pela ambulância que estará equipada com aparelhos que registam e monitorizam a atividade do coração e permitem diagnosticar o enfarte.

Para evitar um enfarte é importar adotar estilos de vida saudáveis: não fumar; reduzir o colesterol; controlar a tensão arterial e a diabetes; fazer uma alimentação saudável; praticar exercício físico; vigiar o peso e evitar o stress.

A Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC), uma entidade sem fins lucrativos, está a promover, em Portugal, a campanha Stent Save a Life – Não perca Tempo, Salve uma vida” com o objetivo de melhorar a prestação de cuidados médicos ao doente com enfarte e o seu acesso ao tratamento mais adequado.