Resgate em alto mar de passageira alemã inicia-se nos Açores e termina na Madeira

A Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Sub-Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes), com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar) e o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, coordenou, desde as 12h26 de domingo, 7 de outubro, uma operação de evacuação médica de um passageiro do sexo feminino de 71 anos de idade e nacionalidade alemã, com suspeita de apendicite a bordo do navio de passageiros “ARTANIA”, com bandeira das Bahamas, a cerca de 211 milhas (390Km) a sudeste da Ilha de São Miguel.

Para proceder à evacuação foram utilizados um helicóptero EH-101 e uma aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa (FAP), tendo o resgate sido efetuado com sucesso e a paciente desembarcado no Aeroporto Cristiano Ronaldo, na ilha da Madeira, pelas 20h30 horas locais de domingo. A paciente era aguardada por uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira (SRPCM), tendo sido posteriormente transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

Estiveram envolvidos nesta operação o MRCC Delgada, o MRSC Funchal, o RCC Lajes, o CODU-Mar, um helicóptero EH-101m, uma aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa e uma ambulância do SRPCM.