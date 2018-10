Nas bancas a edição 985 do Tribuna da Madeira

República acusada de «gozar» com os Madeirenses

O Governo da República descontou 63,4 milhões de euros na comparticipação de 50% que tinha prometido para a construção do novo hospital da Madeira. O número representa a soma do valor atribuído ao Hospital Dr. Nélio Mendonça e ao Hospital dos Marmeleiros. O Executivo de António Costa comprometera-se, no final de Setembro, com um financiamento do Estado até 132 milhões de euros.

Saúde Mental com «falta de profissionais» e «estratégia»

O PS-Madeira defende um Plano de Prevenção da Saúde Mental.

Foi no âmbito do projeto “A Madeira que queremos” que o Partido Socialista-Madeira reuniu-se com a Delegação Regional da Ordem dos Enfermeiros, num encontro que contou com a direção do partido, o Grupo Parlamentar, e o candidato às eleições regionais de 2019, Paulo Cafôfo.

Bananicultores exigem que Humberto Vasconcelos cumpra o prometido

O Juntos Pelo Povo denuncia a falta de palavra do Governo Regional no pagamento dos apoios

aos agricultores, que têm feito chegar várias queixas ao grupo parlamentar.

1,65 milhões para recuperar Postos Florestais e Torres de Vigilância

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais visitou o Posto Florestal do Cascalho, cuja obra de beneficiação já está concluída. Susana Prada explicou que «esta intervenção inclui-se no conjunto de trabalhos de beneficiação que abrangem 12 postos florestais e 6 torres de vigilância, que são decisivos para devolver ao efetivo de guardas florestais condições de trabalho condignas e proporcionais à nobreza da sua atividade, reforçando significativamente a eficácia na prevenção e deteção de incêndios florestais».

Valter vai 23 anos para a prisão

Preparador físico condenado por homicídio da ex-subdirectora da Loja do Cidadão.

A leitura do acórdão daquele que é um dos mais mediáticos casos de homicídio julgados na Madeira aconteceu ontem e vai levar Valter Moreno a cumprir 23 anos de prisão. O preparador físico foi condenado pela morte de Ilídia Macedo, a ex-subdirectora da Loja do Cidadão. Relatos após o crime indicavam que as autoridades haviam encontrado um cenário macabro na casa da vítima.

Progressão na carreira para 6200 trabalhadores

O Governo Regional já concluiu, até agosto deste ano, os respetivos processos de descongelamentos e processou os vencimentos com os aumentos remuneratórios decorrentes das alterações de posicionamento/progressões, num encargo orçamental superior a 1,8 milhões de euros.

Região premiada pelo desenvolvimento dos setores imobiliário e turístico

O Vice-Presidente do Governo Regional, Pedro Calado, participou na cerimónia de entrega de prémios da 21.ª edição do Salão Imobiliário de Lisboa, evento que decorreu em Lisboa, no Auditório Multiusos da Feira Internacional de Lisboa, e onde a Madeira foi distinguida, como Região Convidada, também pelo bom desempenho do sector na Região.

“Encontros com a Ordem” na Madeira

As comemorações dos 20 anos da Ordem dos Médicos Dentistas vão decorrer a 20 de outubro.

“Mercado do Livro” promove edições da DRC

Conclusões do Congresso, da autoria do Prof. João Viegas Fernandes, Presidente da Associação Mundial de Turismo de Saúde e Bem-Estar: «A organização do Congresso que se realizou no Funchal entre os dias 1 e 4 de outubro, agradece publicamente o Alto Patrocínio de Sua Excelência o Presidente da República Portuguesa, Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, às Câmaras Municipais do Funchal e do Porto Santo, ao Hotel Vila Baleira, Porto Santo, à empresa Porto Santo Line, às Universidade do Algarve e das Ilhas Baleares e à Sociedade Latino-americana de Hostelaria Hospitalar, IBERDATA, Eco Skin e Thalassa Beach Resort em Creta (Grécia).

Madeira “é a única região do País que cumpre com os Enfermeiros”

A Madeira é a única Região do País que vai cumprir os compromissos que assumiu com os enfermeiros, assegurou a deputada do PSD na Assembleia da República, Sara Madruga da Costa, após uma reunião com representantes de dois sindicatos.

