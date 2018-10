Nas bancas a edição 986 do Tribuna da Madeira

Madeira não gosta do Orçamento de Estado

Pedro Calado disse que era uma “desilusão”, Albuquerque considerou-o uma “vigarice”. Em causa está o Orçamento de Estado para 2019, que reduz os montantes destinados à Região Autónoma da Madeira.

O Governo Regional queixa-se de diferença de tratamento em relação aos Açores e pede aos madeirenses que tomem uma “posição”.

Economia social “é uma presença imprescindível”

O Presidente do Governo Regional da Madeira reconhece o papel crescente e imprescindível das IPSS e associações da Região.

Região precisa de mais investimento

O líder parlamentar do PS-M, Victor Freitas, defende que «a Madeira precisa de medidas fiscais»

que ajudem com que seja «mais competitiva».

OCM em concerto na IX edição do Festival de Órgão

A ANSA/Orquestra Clássica da Madeira marca presença este domingo, dia 21, pelas 21:30H, na Igreja de São João Evangelista, na 9ª edição do Festival de Órgão da Madeira a convite do seu diretor artístico, o organista João Vaz, que mais uma vez destaca este concerto da Orquestra Clássica como “certamente um dos pontos altos do festival”.

PS chama Humberto Vasconcelos à Assembleia

O motivo do pedido de audição tem a ver com os atrasos nos pagamentos aos bananicultores, afetados pela intempérie de fevereiro.

Escolas não estão preparadas para apoiar alunos com dislexia

A Dislex – Associação Portuguesa de Dislexia alerta para a falta de preparação das escolas para acompanhar os alunos disléxicos.

Os especialistas são unânimes ao afirmar que, em Portugal, muito tem de ser feito para capacitar os professores a intervirem ao nível desta perturbação de aprendizagem. A chamada de atenção surge no âmbito do Dia Mundial da Dislexia, disfunção neurológica que afeta uma em cada dez pessoas em todo o mundo.

Profissionais médicos e doentes “desrespeitados”

O Conselho Nacional da FNAM, reunido no passado dia 13 de outubro, fez uma análise à situação dos médicos e do Serviço Nacional de Saúde (SNS), irá procurar plataformas de entendimento com sindicatos de outros sectores profissionais e espera que a substituição do Ministro da Saúde possa corresponder a uma nova postura negocial.

Conferência do Turismo positiva para a economia

Os conteúdos em discussão na Conferência Anual do Turismo (CAT) 2018, organizada pela Delegação Regional da Madeira da Ordem dos Economistas, foram de grande interesse para o futuro da Região.

