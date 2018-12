Nas bancas a edição 992 do Tribuna da Madeira

“Não pretendo instaurar uma política de terra queimada”

Jorge Veiga França é o único candidato à liderança da ACIF, cujas eleições são a 11 de dezembro. Em entrevista ao «Tribuna», focou os objetivos para o seu mandato e afirmou que pretende “tirar da gaveta” alguns dossiês “que não tenham sido considerados prioritários”. Entre eles está a questão das acessibilidades, tanto no que diz respeito à parte marítima como ao transporte de passageiros.

Violência doméstica com novos casos na Região

O MDM-Madeira defende a constituição de uma nova estratégia regional que seja funcional. O dia 25 de Novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que foi instituído pela ONU, em 1999, por estar, este dia relacionado com a morte brutal de 3 mulheres, “as irmãs Mirabal”. Tereza, Patrícia e Minerva foram presas, torturadas e assassinadas em 1960, a mando do ditador da República Dominicana Rafael Trujillo, precisamente no dia 25 de Novembro, que foi mais tarde, em 1981, declarado como o Dia Internacional da Não-Violência contra a Mulher, no Primeiro Encontro Feminista da América Latina, como homenagem às “ mariposas”, o cognome que aquelas três mulheres utilizavam em atividades clandestinas em oposição à ditadura do seu país.

Governo garante aposta na formação profissional

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, garantiu a continuidade dos apoios do Governo Regional à formação profissional, sublinhando que todos os trabalhos são dignos e o que é necessário é que as pessoas sejam devidamente formadas para o efeito.

Salas inovadoras com novos materiais didáticos

As escolas EB1/PE Ribeiro Domingos Dias (Sta. Maria Maior) e EB1/PE do Livramento (Monte) receberam novos equipamentos didáticos às salas inovadoras equipadas pela Autarquia do Funchal no início do atual ano letivo, de acordo com o projeto de autonomia e flexibilidade curricular que o Ministério da Educação lançou este ano, e que ambas as escolas integram.

“O meu trabalho incide na motivação para para a leitura”

O livro “Firmino e o roubo das bolas de Berlim”, do professor Nuno Barros, será lançado na próxima semana.

PSD tem «seta» apontada a Lisboa e Cafôfo

Carlos Rodrigues com protagonismo crescente nos ataques a adversários políticos do partido da maioria.

“Uma vitória bastante especial”

Álvaro Noite, que tem vários títulos de Campeão e Vice Campeão Nacional em esgrima, regressou às pistas após uma paragem, desde 2015, para participar no Torneio Mestre Carlos Rodrigues em homenagem “a um treinador e amigo”.

