Nas bancas a edição 994 do Tribuna da Madeira

“As crianças da Venezuela precisam de ajuda”

As crianças não têm acesso a alimentos, medicamentos, cuidados médicos, artigos de higiene pessoal, entre outros.

A UNICEF Portugal iniciou uma angariação de fundos para levar assistência a estas crianças.

Campanha apoia famílias carenciadas a adquirir medicação

A campanha solidária “Dê Troco a Quem Precisa” arranca já no próximo dia 17, nas farmácias aderentes de todo o país.

A iniciativa, que termina no dia 25 de dezembro, é promovida pelo Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, e convida os portugueses a doar o troco das compras ao Fundo Solidário abem.

PSD aprova “o melhor Orçamento de sempre”

O Orçamento Regional e o Plano de Investimentos para 2019 foram aprovados na generalidade, na Assembleia Legislativa da Madeira, com votos a favor do PSD, a abstenção do CDS e votos contra dos restantes partidos. Para o Governo Regional é o “melhor Orçamento de sempre”.

A Oposição não concorda e diz que é uma “oportunidade perdida” para ir mais longe.

Trabalhadores “em risco” de não progressão

Os funcionários que aguardam, desde janeiro deste ano, a abertura dos concursos de promoção nas carreiras não revistas poderão ver a sua situação complicar-se. Isto se, a partir de janeiro de 2019, entrar em vigor um diploma de revisão das carreiras, elaborado por António Costa, que dita a extinção de diversas carreiras, entre as quais consta a de fiscalização municipal.

Estudantes universitários da Ribeira Brava com mais apoios

O apoio municipal aos estudantes universitários da Ribeira Brava vai ser aumentado já neste ano letivo.

A proposta para atribuição de bolsas de estudo a cerca de 300 alunos universitários, foi aprovada em reunião de Câmara.

Projeto de formação para cuidadores informais

Será já a partir de janeiro de 2019 que deverá ser implementado um projeto de formação para cuidadores informais.

A iniciativa partiu do Departamento Regional de Mulheres Socialistas (DRMS) e irá decorrer para já no concelho do Funchal, sendo que, futuramente, será estudada a possibilidade de a alargar ao resto da Região.

Começam as “Missas do Parto”

As celebrações religiosas, que antecedem o dia 25 de dezembro, iniciam-se com um novenário que, nesta altura do ano, se designam por “Missas do Parto”, e que se celebram nas madrugadas dos dias 16 a 23 de dezembro. Durante a cerimónia religiosa os fiéis cantam versos populares em homenagem à Mãe de Deus e ao Menino Jesus, cujo nascimento se aproxima.

100 hortas municipais para entregar

Entre os vários critérios de atribuição de hortas urbanas, foi dada prioridade aos munícipes que estão desempregados.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e a Vereadora do Ambiente,Idalina Perestrelo, entregaram 29 hortas urbanas municipais a novos proprietários, na sequência do processo de atualização que foi desencadeado pelos serviços ao longo deste ano e que permitiu vagar mais de uma centena de hortas, que já não tinham qualquer uso ou exploração, e tinham sido abandonadas pelos antigos concessionários. As candidaturas para os 100 espaços que se seguem serão feitas online, através do site oficial da Câmara Municipal do Funchal, em http://services.cm-funchal.pt/hortasurbanas/.

“Silêncio e compadrio” sobre as taxas aeroportuárias

Que continuam a ser praticadas nas ilhas da Madeira e do Porto Santo.

O movimento Mais Porto Santo veio, através de um comunicado, denunciar o “silêncio e o compadrio” existente entre o Governo Regional e o principal partido da Oposição em relação às “absurdas taxas aeroportuárias” que continuam a ser praticadas nas ilhas da Madeira e do Porto Santo.

Governo já recuperou 211 habitações

No âmbito do Programa de Recuperação de Imóveis Degradados, da responsabilidade do Governo Regional, através da Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), desde o início do mandato, 211 famílias recuperaram as suas habitações.

PSP alerta os madeirenses para burlas

O fenómeno de burlas que a PSP tem vindo a verificar com especial incidência no último mês de Novembro, já regista alguns casos em Dezembro. Deixando assim a mensagem: “DESCONFIE e NÃO PAGUE”.

