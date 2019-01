Cidadãos em Protesto no Aeroporto do Porto Santo

Um grupo de Cidadãos do Porto Santo vai realizar um Protesto, neste sábado, dia 19 de janeiro, no Aeroporto do Porto Santo.

Segundo a organização, «trata-se de um protesto contra o isolamento e o bloqueio económico a que o Porto Santo é sujeito todos os anos, devido a escassez do número de voos na época sazonal, aos preços praticados, aos horários dos voos tendo em conta que vivemos sobretudo do “Turismo”».

Defendem «a nossa preocupação é cada vez maior, pois é o futuro da nossa sociedade que está em causa».

O grupo de Cidadãos do Porto Santo irá concentrar-se pelas 17 horas, no Aeroporto do Porto Santo, onde ficará até à saída do último voo da Binter.