Nas bancas a edição 1002 do Tribuna da Madeira

O Dia dos Namorados foi assinalado nesta quinta-feira, dia 14. Uma data marcada com números preocupantes no que se refere a casos de violência entre os jovens em namoro, em que a violência atinge 56% desses jovens. Madalena Silva, que acompanha casos deste tipo, aponta que os principais sinais são obsessão pelo outro, querer controlar, ciúmes doentios. Refere também que a violência psicológica é a mais praticada. E alerta aos jovens vítimas para que denunciem.

Pedro Calado afirmou que o Registo Internacional de Navios “foi o que mais cresceu em toda a Europa”. Tendo, neste momento, mais de 620 navios com o registo da Madeira e de Portugal.

Francisco Fernandes, ex-secretário regional da Educação, recordou a intenção de homenagear Sebastião Herédia, o primeiro olímpico, com a atribuição “Sala de Armas Sebastião Herédia”.

A garantia foi deixada pela deputada Liliana Rodrigues. “Hoje garantimos que os mais pobres deixem de ser penalizados pelo simples facto de serem pobres. Hoje garantimos justiça social.

E isso é ser Europa”. Foi assim que Liliana Rodrigues reagiu à aprovação, esta manhã, do Regulamento das Disposições Comuns sobre os fundos europeus, em Estrasburgo.

O Serviço de Sangue e Medicina Transfusional (SSMT) do SESARAM, em colaboração com a Associação de Dadores de Sangue da Região Autónoma da Madeira (ADSRAM), promove até este sábado, dia 16 de Fevereiro, uma iniciativa promocional da dádiva de sangue, no sentido de juntar a comunidade, entidades e parceiros.

A Reflexologia é conhecida e utilizada em todo o mundo sendo hoje uma realidade em muitos hospitais e lares e clinicas.

O polidesportivo da escola básica do primeiro ciclo do Caniço vai ser coberto. A novidade foi transmitida a professores e alunos pelo Presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, durante uma visita àquele estabelecimento escolar.

Este ano o Governo Regional vai gastar menos 5,2 milhões de euros com o Serviço de Saúde (SESARAM), o que vai implicar a inexistência de 283 mil consultas nos Centros de Saúde da Região Autónoma. Isto quando indicadores divulgados recentemente dão conta que, no primeiro semestre de 2018, aumentou em 7,8% o número de atendimentos nas urgências destas unidades de “primeira linha”. É uma medida que, para a Oposição, demonstra “uma vontade de apresentar obra visível em detrimento daquela que, no imediato, deveria beneficiar a população”. A Saúde, consideram representantes de partidos com assento na Assembleia Legislativa, “é a área da governação pior da última década”. “O vice-presidente manda de facto na Saúde e, para ele, a prioridade são as infraestruturas e as obras públicas”, aponta-se.

Decorrerá até ao dia 17 de fevereiro, no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, o «Seamaster 2019 ITTF Challenge Series – Portugal Open», prova integrante do Circuito Profissional ITTF 2019. Esta prova irá incluir competições nas vertentes de Singulares e Pares, nos escalões de Seniores e Sub-21.

