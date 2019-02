Câmara do Funchal apela à população para evitar circulação na baixa do Funchal

A Câmara Municipal do Funchal pede à população para evitar a circulação na Baixa do Funchal de imediato, em especial, na zona do Largo do Pelourinho, onde deflagra neste momento um incêndio no antigo edifício da Insular de Moinhos, de origem ainda por apurar.

O Serviço Municipal de Proteção Civil e os Bombeiros Sapadores do Funchal estão no local a coordenar a operação, que também conta com os Bombeiros Voluntários Madeirenses, a PSP e duas guarnições da GNR, com mais de uma dezena de viaturas no terreno. Estão destacados todos os meios possíveis para responder a esta situação, tendo a zona sido já evacuada e instalado um perímetro de segurança que abrange a Fernão de Ornelas, a zona do Mercado dos Lavradores e a Praça da Autonomia, com circulação interdita a pessoas e veículos.

Foram retiradas duas pessoas do edifício e não há feridos a registar até ao momento. Todo o dispositivo envolvido está a fazer os possíveis para que o fogo não alastre a nenhum edifício vizinho e para que se possa extinguir o incêndio o mais rapidamente possível. Pede-se à população para manter a calma e evitar circular na Baixa da cidade até informação em contrário.