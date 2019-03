Nas bancas a edição 1006 do Tribuna da Madeira

“O trabalho político constrói-se com conhecimento de causa”

A eurodeputada socialista faz um balanço dos cinco anos no Parlamento Europeu. Em declarações ao «Tribuna», diz que os objectivos foram realizados e, em alguns casos, superados. Por concretizar fica a situação dos refugiados. Liliana Rodrigues termina o mandato com números. Quando questionada sobre a disponibilidade para continuar no cargo, responde que a não recondução foi uma decisão da estrutura regional.

Confiança «não se obtém com promessas vãs»

A convicção é de Bruno Ferreira, nos 427 anos da Junta de Freguesia.

Destino Madeira “reforçado” na Bolsa de Turismo de Lisboa

Está em curso a 31ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa, até ao dia 17 de março, a decorrer na FIL, naquela que é considerada a maior plataforma de negócios para o setor do turismo em Portugal.

SDM vai ficar órfã de Costa

Desde sempre presidente da Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, Francisco Costa vai deixar o cargo aos 72 anos, depois de mais de três décadas à frente da entidade que pretende ser um instrumento diversificador da economia regional. O gestor, cujo percurso confunde-se com a própria Autonomia, terá invocado ‘motivos pessoais para a sua retirada de cena.

Passado, presente e futuro na Semana da Economia

“Pensar a economia da Madeira nos 600 anos – passado, presente e futuro” é o tema da V Semana da Economia/Gestão, que os professores de Economia e Contabilidade da Escola Secundária de Francisco Franco promovem durante esta semana, na Sala de Sessões desta escola, e que termina nesta sexta-feira, dia 15.

«Futuro da Venezuela pode passar pela guerra civil»

Francisco Gomes, analista político, revela grande apreensão quanto ao futuro do país sul-americano.

Viagens (im)prováveis: um conceito inédito de viajar

As Viagens (im)prováveis, proporcionadas pela Agência Abreu, apresentam um novo conceito com experiências que marquem o viajante. Tais como, fazer voluntariado num campo de refugiados, ou visitar uma farmácia no mato. Há muito por descobrir e fazer das viagens uma aventura inédita.

Riscos da infância e juventude em debate

Paulo Cafôfo defende o envolvimento da sociedade nas soluções para os problemas da Região. Sofia Canha aponta que na Madeira se verifica um número tão grande de crianças a necessitar de proteção. João Pedro Gaspar, orador convidado, deu conta que atualmente há casos transversais às classes sociais, exemplificando que hoje em dia existem em acolhimento netos de deputados, filhos de professores e filhos de psicólogos.

Polícia Municipal discutida na ACIF

Os autarcas do PSD do Funchal e a ACIF (Associação Comercial e Industrial do Funchal) estiveram recentemente reunidos, nas instalações desta Associação, cujo assunto em discussão em “cima da mesa” foi a Polícia Municipal. Em que uma das conclusões que saiu desta reunião foi que os comerciantes do Funchal estão preocupados com o aumento das coimas, devido à insistência do executivo da Autarquia do Funchal em instalar uma Polícia Municipal no Concelho.

Adquira o Semanário Tribuna da Madeira em formato (PDF). Informação independente por apenas 2 €.

assinaturas@tribunadamadeira.pt