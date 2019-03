Nas bancas a edição 1007 do Tribuna da Madeira

Exames “suspensos” a doentes urgentes

Medida surge um dia depois de Rafael Macedo ir à Assembleia Regional. O coordenador da Unidade de Medicina Nuclear do SESARAM tem estado no centro de uma polémica desde uma reportagem, realizada em Fevereiro, pela TVI.

Sara ´diagnostica` Mudança histórica

A candidata do PS às Eleições Europeias quer auscultar os madeirenses e portosantenses. Sara Cerdas pretende que estas eleições sejam «o início de uma caminhada que nos levará no dia 22 de Setembro a uma mudança histórica política na Região». Paulo Cafôfo tem acompanhado Sara Cerdas nos contatos com a população e garante que «é a candidata certa».

Tal Pai, Tal Filho(a)!

O ‘Dia do Pai’ foi assinalado no passado dia 19. Uma data que é aproveitada por creches, estabelecimentos de ensino, e outros, para realizar atividades em que, neste dia, o pai se junte e partilhe momentos de convívio com os filhos. O «tribuna» lançou o desafio a alguns pais de falarem sobre os mesmos gostos que partilham com os seus filhos.

Produção de anona «com sucesso»

Segundo o Presidente do Governo Regional da Madeira, a produção de anona tem sido um sucesso. E vai exportar, através do avião cargueiro, cerca de 40 toneladas de anona, neste ano.

«Madeira Flower Collection»: a moda na Festa da Flor

O desfile de moda é uma das novidades da Festa da Flor 2019. Foi apresentado, em conferência de imprensa, o «Madeira Flower Collection», evento que, pela primeira vez, associa a moda à Festa da Flor, cumprindo o desafio lançado à Associação de Jovens Empresários Madeirenses, a quem competirá a respetiva organização.

Novo sistema de vigilância alcança 50% da área florestal

Foi apresentado, no Montado do Paredão, o novo sistema de vigilância, que tem por base câmaras de infravermelhos com capacidade para detetar ignições numa área de cinco quilómetros.

Concelhos nortenhos «estão desertificados»

A CDU-Madeira realizou uma ação de contacto com a população do concelho de São Vicente com o objectivo de abordar as dificuldades de quem vive no mundo rural, e a necessidade de garantir uma política alternativa que defenda a coesão económica e social nos concelhos rurais da nossa Região.

22 turmas da Madeira à espera de votos

São precisos os votos do público para escolher cinco finalistas no Projeto «Heróis da Fruta – Lanche Escolar Saudável». A competição decorre até ao próximo dia 29, o voto tem também um cariz solidário.

Música a Norte” prossegue na Ponta Delgada

Depois de São Vicente, a Igreja Matriz do Porto Moniz voltou a encher, no passado sábado, dia 16, para assistir ao Ciclo de Música Barroca “Música a Norte”.

Luz Henriques inaugura Atelier

A artista plástica Luz Henriques vai ter um espaço próprio para a exposição das suas peças de arte. O «Atelier Luz Henriques» será inaugurado no próximo dia 30 de março, pelas 16 horas, 3ºandar porta 314 .no Centro Comercial Europa, na Rua do Bom Jesus.

UMa abre candidaturas para Estudantes Internacionais

A Universidade da Madeira (UMa) tem abertas as candidaturas ao Concurso Especial de Acesso e Ingresso para o Estudante Internacional até ao dia 12 de abril, através do endereço https://candidaturas.uma.pt. Ao todo, são 226 vagas distribuídas por 18 cursos de Licenciatura.

