Nas bancas a edição 1013 do Tribuna da Madeira

Saúde em destaque no 25 de Abril

No discurso nas comemorações do 25 de Abril Paulo Cafôfo falou sobre a Saúde como uma das conquistas supremas de Abril. E anunciou que vai desenvolver o Plano Local de Saúde, o primeiro da Região. Miguel Albuquerque também abordou sobre a Saúde nesta comemoração, na ALM. O governante refutou os números apresentados pelo PS nesta área, acusando de «irrealistas», e realçou o grande investimento que tem sido feito pelo governo.

Festa da Flor com desfile de moda e “bomboteiros”

O Cortejo Alegórico realiza-se neste domingo. Uma das novidades é o desfile de moda «Madeira Flower Collection» no dia 11, com criações alusivas às flores. A «Baía dos Bomboteiros» é outra atração inovadora desta festa.

«Existe sobre o CINM uma obsessão sem qualquer fundamento»

Paulo Rangel defende o Centro Internacional de Negócios da Madeira e desafia os críticos a visitarem o espaço.

«Falta de investimento» no rastreio do cancro da mama

Lina Pereira considera esta situação “muito grave”. Aponta que, neste momento, na Região, “há zonas em que o tempo em que uma utente espera para fazer a mamografia já ascende os três anos”, focando também as instalações provisórias.

O SESARAM esclarece sobre o investimento no rastreio do cancro da mama.

450 mil euros “reforçam” as Zonas Altas

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) reforça a aposta nas Zonas Altas com a nova estrada no Boliqueime, na freguesia de Santo António. O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, e o restante Executivo Municipal visitaram a conclusão das obras desta nova estrada, onde anteriormente existia apenas uma vereda.

Funchal como destino gastronómico é «mais-valia»

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, recebeu no passado fim-de-semana, no Teatro Municipal Baltazar Dias, cerca de uma centena de representantes de confrarias gastronómicas portuguesas e de diversos países europeus. O evento foi promovido pela Confraria Gastronómica da Madeira, representada, na ocasião, pelo Presidente Alcides Nóbrega.

Memorial pelo 20 de fevereiro

A sugestão, deixada pelo «Nós, Cidadãos!» à Autarquia do Funchal, é que o Memorial fique no Jardim Almirante Reis, por altura do 10º aniversário, em 2020, do 20 de fevereiro. E que o mesmo seja feito por 10 artistas de áreas diversas.

“Exílio Atlântico” no Teatro Municipal

Será exibido, nesta sexta-feira, dia 3, pelas 19 horas, o documentário “Exílio Atlântico” no Teatro Municipal Baltazar Dias, numa sessão de entrada livre,

Fazer o melhor «para proteger a Cidade»

Paulo Cafôfo defende que se protege a cidade com ações concretas, na renovação do Voto a São Tiago Menor.

Assumir o apoio à Europa

O PDR – Partido Democrático Republicano está na corrida às Eleições Europeias no dia 26 de maio próximo. A lista é encabeçada pelo eurodeputado e presidente do PDR, António Marinho e Pinto. Filipe Rebelo será representante da Região Autónoma da Madeira nas listas ao Parlamento Europeu em 6º Lugar.

Agência Nacional ligada ao Mar

Luís Guerreiro Lopes, professor universitário, é o candidato ao Parlamento Europeu pelo partido Aliança, indicado pela Madeira, ocupando o sétimo lugar na lista nacional.

