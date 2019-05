Nas bancas a edição 1014 do Tribuna da Madeira

“Espaços florestais devem ser adequadamente geridos”

Em entrevista ao «Tribuna», a bióloga e investigadora falou sobre a importância da Laurissilva, tema sobre o qual foi palestrante num evento do Rotary Club do Funchal. Susana Fontinha abordou ainda a biodiversidade e as medidas a serem tomadas por causa das alterações climáticas. A segurança da cidade do Funchal nos incêndios mereceu destaque, assim como o pastoreio nas serras da Madeira.

Lesados em “corrida contra o tempo”

O prazo para as reclamações termina a 23 de Maio. A grande maioria dos Lesados situar-se-ão – além das Comunidades Portugueses do Estrangeiro – nas Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores.

10 milhões ‘liquidam’ clube centenário

Credores aprovaram esta semana a extinção do Clube de Futebol União.

Fundado há 105 anos, e depois de um longo historial no desporto madeirense e nacional, o conhecido ‘União da Madeira’ pode ter dado na quarta-feira o último suspiro. O clube atingiu dívidas que ascendem a 10 milhões de euros e não tem meios para as pagar. A liquidação foi decidida por maioria de credores, mas o processo promete ser longo e passar pelos meios judiciais.

Funchal terá 4 praias com Bandeira Azul

A Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE) anunciou que a Câmara Municipal do Funchal (CMF) terá, no Verão de 2019, 4 praias a ostentarem a Bandeira Azul, um número superior ao do ano passado, devido à reentrada na lista do Complexo Balnear da Barreirinha, que passou por importantes obras de beneficiação e vai dinamizar, este ano, um Centro Azul, o terceiro sob a alçada da Frente MarFunchal (FMF).

«Os Sete Prazeres Capitais» em concerto

Tratam-se de dois concertos pelo Coro Setúbal Voz, sob a direção do Maestro Jorge Salgueiro, no Teatro Municipal Baltazar Dias a 10 e 11 maio. O espetáculo terá atuação de 60 minutos, com cerca de 40 coralistas do Coro, acompanhado por músicos ao vivo.

«Fica na Cidade» com Anselmo Ralph

A 5ª edição do festival de música urbana «Fica na Cidade», irá decorrer entre os dias 17 e 23 de maio. Uma das novidades é o concerto extra, na Praça do Município, com a atuação de Anselmo Ralph, no dia 18 de maio.

PSP faz Operação “Phone Off”

A operação decorre entre os dias 06 e 12 de Maio.

Machico quer mais investimento

O presidente do Governo Regional foi a Machico na quarta-feira e ouviu o seu próprio partido exigir mais investimento para o concelho. Os social-democratas juntaram-se assim ao executivo de Ricardo Franco, o presidente da autarquia, que reclama obras prometidas e ainda por cumprir.

Poesia em destaque na «Feira do Livro do Funchal»

O evento decorrerá entre 24 de maio e 2 de junho na Avenida Arriaga.

Ideias “muito concretas”

O partido Iniciativa Liberal (IL) apresenta o madeirense Nuno Morna como número três da lista às Eleições Europeias, a decorrer no próximo dia 26 de Maio, que terá como cabeça de lista o economista Ricardo Arroja, que esteve em campanha na Madeira.

Ligações aéreas na agenda

O PAN (Pessoas Animais e Natureza) acredita que vai crescer na Madeira nos próximos atos eleitorais. João Henriques de Freitas, Porta Voz da Comissão Política Regional, vai no quinto lugar da lista do PAN às Eleições Europeias.

