‘Linha Pulmão’ dá apoio às pessoas com cancro do pulmão

No âmbito da comemoração do dia 31 de maio, Dia Mundial Sem Tabaco, será lançada a Linha Pulmão. A Linha Pulmão é uma linha de apoio dirigida à pessoa com cancro do pulmão da Liga Portuguesa contra o Cancro (LPCC).

O objetivo da Linha Pulmão é informar e apoiar a pessoa com cancro do pulmão e sua família ou amigos, em aspetos relacionados com a doença e tratamento, instituições ou centros de tratamento, direitos dos doentes e cuidadores.

A Linha Pulmão, através do número 808 259 259 – disponível de segunda a sexta-feira, entre as 9h:00min e as 18h:00, visa prestar um serviço de referência no apoio à pessoa com cancro do pulmão e seus familiares ou amigos.

Porquê uma Linha destinada, única e simplesmente, ao cancro do pulmão?

O cancro do pulmão tem uma incidência e uma mortalidade muito altas. A cada ano surgem 1,6 milhões de novos casos e ocorrem 1,4 milhões de mortes. Em Portugal é causa de morte para 3.500 pessoas por ano. Além disso, esta é a primeira causa de morte nos homens e é já o 4.º tipo de cancro nas mulheres.

Esta patologia tem a particularidade de diminuir a qualidade de vida relativamente a outros tipos de cancro. Além disso, tem uma carga de sintomas muito elevada, aumenta os níveis de ansiedade, depressão, sentimentos de culpa e estigmatização.

No entanto, com os atuais tratamentos a sobrevida tem vindo a aumentar consideravelmente assim como a qualidade de vida dos doentes.

Sobre que assuntos me poderão informar na Linha Pulmão?

Na Linha Pulmão os nossos profissionais estão habilitados para o informar em questões relacionadas com os fatores de risco associados ao cancro do pulmão, esclarecer sintomas, diagnóstico e estadiamento, tratamentos, paliação, prognósticos, cessação tabágica, oxigenoterapia e rastreio.