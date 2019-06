Nas bancas a edição 1020 do Tribuna da Madeira

“Caça” ao voto

Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional da Madeira, e Paulo Cafôfo, candidato pelo PS às eleições legislativas regionais, tiveram uma agenda cheia nestas últimas semanas marcando presença em vários eventos, tendo ambos estado em contato direto com a população. Daqui até setembro prometem continuar.

PS-M quer “encontrar soluções” para a Saúde

Tema recorrente na campanha de Cafôfo estará amanhã em debate na IV Convenção dos Estados Gerais, onde será discutida a realidade de um sector que, segundo o candidato socialista a Presidente do Governo Regional, é uma “absoluta prioridade” a necessitar de “resposta imediata”.

Cientistas reúnem-se para debater alterações climáticas

As atenções estão viradas para a região Antártica. 27 cientistas polares de 12 países vão reunir-se na Universidade de Coimbra (UC), entre 24 e 27 de junho, para identificar o progresso científico na região Antártica em relação às alterações climáticas nos últimos 10 anos na vida dos animais que lá vivem.

Saúde Mental precisa de um ‘Plano Integrado’

Paulo Cafôfo diz que saúde mental deve estar no centro das políticas públicas de saúde.

Numa visita feita, nesta semana, à Casa de Saúde São João de Deus o candidato do Partido Socialista a presidente do Governo Regional abordou sobre o contributo que esta instituição tem dado para desconstruir preconceitos e acabar com estigmas no que diz respeito à saúde mental.

Seis praias com Bandeira Azul

O investimento aponta para cerca de 150 mil euros na preparação para a Época Balnear deste ano.

A época balnear deste ano, no Funchal, foi inaugurada de forma simbólica com o hastear da Bandeira Azul no Complexo Balnear do Lido. Na cerimónia, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, juntamente com a Vice-Presidente Idalina Perestrelo, e o Administrador da Frente MarFunchal, Nelson Abreu.

Governo “confiante” no próximo Quadro Comunitário

O Governo Regional da Madeira mostra-se confiante nas negociações para o próximo Quadro Comunitário. Miguel Albuquerque confia que a Região continuará a receber da União Europeia as verbas necessárias para continuar a garantir o desenvolvimento.

Altares de São João voltam a cumprir a tradição

Este ano, a edição dos ‘Altares de São João’ volta a cumprir a tradição na baixa da cidade, que vai decorrer entre os dias 19 e 24 de junho, na Praça do Carmo, abrangendo também a Rua da Figueira Preta, Travessa dos Reis, Rua da Conceição e Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal.

EB1/PE da Pena vence ‘Dr. Why Escolinhas’

A sessão de encerramento da 2ª edição do projeto “Crianças em ParticipAÇÃO” decorreu na passada segunda-feira, com ‘casa cheia’. A sessão contou com a participação de todo o Executivo Municipal e de um total de 75 crianças, da Escola EB1/PE da Ajuda e do Externato da Apresentação de Maria. Trata-se de uma iniciativa da Autarquia que visa promover a participação e o interesse de crianças que frequentem o 1º ciclo de escolaridade em questões da vida cívica, política e social da comunidade.

O Funchal “tem investido na área do desporto”

O ‘II Seminário Regional de Municípios Amigos do Desporto’, que decorreu no Colégio dos Jesuítas, serviu, para partilhar o que de melhor se faz em cada um dos municípios, compreender as dificuldades encontradas e debater soluções. Afirmou o Presidente da Câmara Municipal do Funchal que presidiu ao evento. Miguel Silva Gouveia disse “sabemos que os Municípios têm competências nesta área, inclusivamente plasmadas na lei, logo tem de existir uma mobilização crescente para estas matérias”.

Escola deve ser espaço de identificação da Violência Doméstica

Miguel Rodrigues, Investigador e Chefe da PSP, defende que «uma atuação consertada, que envolve a família, a escola e as entidades que trabalham nesta problemática, através da e na educação, são fundamentais para podermos mitigar e/ou erradicar a Violência Doméstica».

