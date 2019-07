Nas bancas a edição 1022 do Tribuna da Madeira

Governo fala em “realidade indesmentível”

“Hoje, na nossa Madeira, temos mais investimento, mais emprego, mais proteção social, menos impostos e mais rendimento disponível para as famílias”. São palavras de Miguel Albuquerque, o presidente do Governo Regional, proferidas no último debate do «Estado da Região». O líder do executivo madeirense elencou as medidas lançadas desde que chegou à Quinta Vigia e disse que a mudança para melhor é “uma realidade indesmentível”.

Albuquerque quer defesa constante face aos inimigos

Presidente do Governo Regional diz que Autonomia Política não é uma conquista “definitiva e irreversível”. A Autonomia “exige” uma defesa face aos inimigos”, disse Miguel Albuquerque na Sessão Solene do Dia da Região e das Comunidades Madeirenses. O presidente da Assembleia Legislativa, assinalou que há “condições para enfrentar os desafios que temos pela frente” apesar de “inaceitáveis e injustificadas” incompreensões da República. Mas se a luta do povo da Madeira e do Porto Santo contra o “centralismo tradicional” foi elogiada pelos partidos da Oposição, também dizem que a Autonomia é “usada muitas vezes como um mero chavão para a guerrilha” com Lisboa.

Cirurgias em atraso “são uma tragédia”

Paulino Ascenção, o coordenador regional do BE, aponta que as listas de espera para cirurgias são três vezes maiores na Madeira que no resto do País.

Fado vai ao Cais do Carvão

O Cais do Carvão acolhe, esta sexta-feira, dia 5 de julho, mais uma iniciativa cultural, integrada na dinamização do programa culturas anual definido pela Câmara Municipal do Funchal para o referido Cais.

A batalha da inclusão “está longe de ser ganha”

A III Conferência Municipal sobre Estar em Situação de Sem-Abrigo decorreu no Teatro Municipal Baltazar Dias, dedicada ao tema “Percursos de Inclusão”, e foi presidida pelo Presidente da Câmara Municipal do Funchal. Miguel Silva Gouveia começou por reconhecer e agradecer o trabalho magnífico vertido na conferência que, já na sua 3ª edição, tem vindo a ganhar um espaço incontornável na agenda de assuntos de interesse social do Município. “Temos desenvolvido nos últimos anos um trabalho contínuo e de proximidade no que concerne a temáticas de inclusão, no entanto, os números das pessoas em situação de sem-abrigo demonstram que a batalha da inclusão está longe de ser ganha”.

Cafôfo promete Direção Regional para a Igualdade

No âmbito de um workshop sobre “Planos Municipais para a Igualdade”, promovido pelas Mulheres Socialistas, o candidato do Partido Socialista (PS) a presidente do Governo Regional anunciou, no passado dia 29, que tem a intenção de criar dentro da orgânica de um Executivo por si liderado uma pasta para a Igualdade, concretamente uma direção regional. Paulo Cafôfo considerou que quando se fala em igualdade, temos de falar em violência, em discriminação, em medos. E apontou que «é preciso romper silêncios e desconstruir preconceitos».

Sara Cerdas reforça compromisso de proximidade

Passado pouco mais de um mês desde a realização das Eleições Europeias, teve lugar, no passado dia 2 de julho, o arranque oficial dos trabalhos da 9.ª Legislatura do Parlamento Europeu.

Preço das casas na Madeira sobe 3,1%

Segundo o índice imobiliário de venda, referente ao segundo trimestre de 2019, publicado pelo idealista, o Preço das casas na Madeira sobe 3,1% durante o segundo trimestre de 2019.

Dívida da Região “abaixo dos 100%” do PIB

Por ocasião da cerimónia de entrega de pagamentos do Instituto de Desenvolvimento Empresarial, o Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, avançou com a informação de que a Dívida Pública da Região, em percentagem do PIB, situa-se atualmente nos 99,7%, de acordo com dados publicados pelo Banco de Portugal.

Pascal espõe no Teatro

O Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe a exposição denominada «Entre mim e o outro, uma coleção de coisas por dizer (…) “com onomatopéias”», do ilustrador António Pascal. Atualmente a trabalhar no Museu Etnográfico da Madeira, António Pascal é conhecido pelo seu trabalho na área de ilustração editorial e infantil, cartoon e desenho científico. Para além disso, é autor do livro “as palavras dos outros”.

MADEIRADiG renovado volta em Novembro

A organização do MADEIRADiG prepara uma reformulação no formato do evento, após haver celebrado em 2018 a 15ª edição consecutiva, que desde já se alarga a dez dias consecutivos e passará a incluir actividades complementares aos concertos do MUDAS.

