Nas bancas a edição 1023 do Tribuna da Madeira

«Temos de preparar a Região para a próxima década»

O candidato do PS à presidência do Governo Regional foi o orador convidado para o jantar/palestra de Transmissão de Tarefas do Ano Rotário 2019-2020, onde apresentou as «Propostas para a Madeira», focando as suas prioridades. Em declarações ao «Tribuna», Paulo Cafôfo garante a ligação por “ferry” entre a Madeira e o Continente durante todas as semanas do ano, alargando o subsídio de mobilidade ao transporte marítimo, e com escala em Lisboa. Cafôfo também diz que «a Saúde não pode esperar». E, para a Educação, deixa o compromisso da gratuitidade do ensino até ao 12º ano de escolaridade (manuais escolares, alimentação e transporte).

ARMAS retoma ligação marítima

O Armas retomou, no passado dia 8, a ligação marítima entre a Região Autónoma e Portimão.

“Políticas de proximidade” na Expomadeira

A Autarquia do Funchal fez-se representar, uma vez mais, na Expomadeira, a maior feira de atividades económicas da Madeira, desta feita com um stand dedicado à Loja do Munícipe do Funchal e às políticas de proximidade promovidas pelo Município.

PS recua para “evitar vergonha”

A Assembleia da República aprovou um novo modelo de subsídio de mobilidade. A medida, deverá entrar em vigor no início do próximo ano e faz com que residentes e estudantes madeirenses passem a pagar apenas o valor estabelecido para as viagens aéreas entre a Madeira e o Continente.

FRACTAL: um projeto “irreverente e único” no Funchal

O Festival «Fractal Funchal Fest» irá se realizar entre os dias 10 e 17 de julho, no centro histórico do concelho do Funchal. Na ocasião da apresentação, que foi feita pela Vereadora Madalena Nunes, estiveram presentes Carolina Caldeira e Vicente Spínola, responsáveis pelo projeto que antecipa um programa cultural de cinema, musica, arte e literatura.

SDM assinala evolução positiva do CINM

O balanço da SDM sobre a evolução do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM) no primeiro semestre de 2019 permite concluir que a praça de negócios madeirense tem revelado capacidade de resistência face à incerteza de que é alvo, gerada na sequência do procedimento de investigação aberto pela Comissão Europeia.

Funchal nas 7 Maravilhas de Portugal

A Cidade do Funchal está em destaque nas 7 Maravilhas com seleção de doces tradicionais.

As 7 Maravilhas tem vindo, desde 2007, a divulgar e comunicar experiências e símbolos que caracterizam a identidade portuguesa, entre elas os sete monumentos mais relevantes do património edificado português, as sete maravilhas da natureza, gastronomia, e ainda aldeias e praias portuguesas de relevo.

Caminhada Literária no CR28

Realizou-se a primeira Caminhada Literária organizada pela Associação do Caminho Real da Madeira. Com origem no Paul da Serra, os 70 caminheiros participantes percorreram 10 km do Caminho Real 28, em sentido descendente até à Ponta do Sol, com acompanhamento literário a cargo do escritor madeirense Cristiano Pestana.

«Pulga Atrás da Orelha» sobe ao palco no Teatro

O Teatro Municipal Baltazar Dias será palco da comédia de portas «Pulga atrás da orelha», que poderá ser apreciado de 16 a 25 de julho (às 21 horas), apenas no dia 21 às 16 horas.

«Apps for Good» para problemas sociais

O evento decorreu na Francisco Franco e contou com a participação de 10 equipas de jovens.

O Programa «Apps for Good» pretende que jovens utilizem a tecnologia para resolver problemas relacionados com a sustentabilidade do mundo.

Exposição solar aumenta risco ocular

Com a chegada do verão e consequente subida da intensidade da luz solar e dos raios ultravioleta (raios UV), é de conhecimento geral os cuidados especiais que devemos ter com a pele mas nem todos estão sensibilizados para os cuidados a ter com a visão. “Os cuidados com a visão também devem ser redobrados, de forma a evitar lesões oculares que podem ter graves consequências a curto e a longo prazo”, alerta a Sociedade Portuguesa de Oftalmologia (SPO).

Clube de História da Francisco Franco leva alunos a França

O Clube de História da Escola Secundária Francisco Franco, coordenado pelos professores Olavo Teixeira e Rosa Marques, iniciou, nesta terça-feira, uma verdadeira viagem de sonho até França com 57 participantes que se prolonga até ao próximo dia 15.

