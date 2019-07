Assaltantes de arrecadações detidos pela PSP Madeira

O Comando Regional da Polícia de Segurança Pública da Madeira informa que procedeu à detenção de três cidadãos do sexo masculino, com idades compreendidas entre os 31 e os 56 anos, pelo crime de furto qualificado, recetação e posse de arma proibida.

As diligências de investigação desenvolvidas pela Divisão Policial do Funchal – Esquadra de Investigação Criminal na sequência da ocorrência de vários furtos no interior de arrecadações por toda a Região Autónoma da Madeira, conduziram à identificação e detenção dos seus autores bem como à recuperação de vários itens furtados, os quais já se encontravam na posse de um outro cidadão, agora sinalizado como recetador.

Nestes termos, após execução de mandados de Busca Domiciliária, foram apreendidos diversos objetos tais como moto-serras, berbequins, martelos elétricos, roçadeiras, rebarbadoras, lixadeiras, salamandras, corta-relvas, compressores, machados, objetos religiosos e de arte sacra, quadros, eletrodomésticos, garrafas de bebidas alcoólicas de coleção, espadas, sabres, bordados madeira e outros, no valor de dezenas de milhares de euros.

Os suspeitos foram presentes à Autoridade Judiciária junto do Tribunal Judicial da Comarca do Funchal tendo-lhes sido aplicadas respetivamente as medidas de prisão preventiva, apresentações periódicas e termo de identidade e residência.

O Comando Regional da PSP Madeira aproveita a ocasião para informar que, apesar da maioria do material apreendido estar já sinalizado como furtado, existe ainda uma grande quantidade que não está correlacionada com as queixas existentes, apelando assim aos cidadãos que tenham sido vítimas deste tipo de furtos que formalizem a sua denúncia junto de qualquer Esquadra da PSP.