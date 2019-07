O Serviço de Saúde da RAM, E.P.E. informa que já estão abertas as inscrições para mais uma edição do Curso de Primeiros Socorros 2019, organizada pela Direção do Internato Médico, destinada a jovens entre os 16 e os 25 anos. O objetivo é promover conhecimentos úteis de primeiros socorros junto dos mais novos.

À semelhança dos anos anteriores, serão organizados três cursos, de 5 a 9 de agosto, de 26 a 30 de agosto e de 2 a 6 de setembro, no Centro de Formação do SESARAM, localizado no Núcleo de Apoio ao Hospital Dr. Nélio Mendonça. As inscrições serão aceites na Direção do Internato Médico, apenas e exclusivamente através do contacto: 291710250. As inscrições serão encerradas assim que forem preenchidas as vagas destinadas para cada curso.