Governo investe 3,9 milhões para combater perdas de água no Porto Santo

A ilha do Porto Santo apresenta níveis de perdas relativamente baixas, no entanto, há sempre necessidade de uma intervenção contínua com vista à melhoria dos níveis de eficiência operacional no abastecimento. Nesse sentido, o Governo Regional está a investir 3,9M€ (c/IVA) para substituição de 20 km de condutas de distribuição, para implementação de 22 zonas de medição e controlo e para beneficiação de reservatórios e modernização de sistema elevatórios. A conclusão desta empreitada está prevista para fevereiro de 2020.

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visitou a intervenção que se encontra a decorrer na rede de distribuição de água na Estrada do Dragoal/Farrobo. Um investimento total de 500 mil euros que beneficiará 120 clientes.

Nesta obra, prevê-se a substituição de 3,7 km de condutas de abastecimento de água e instaladas 4 zonas de medição e controlo. Esta intervenção teve início em fevereiro de 2019 e estará concluída até ao final deste ano.

Para o final do mês de julho de 2019, prevê-se o início dos trabalhos de lançamento da conduta adutora entre a Elevatória do Tanque e o Reservatório do Dragoal, numa extensão com cerca de 1,2 km.