easyJet aumenta 11% da sua receita no fecho do terceiro trimestre

A easyJet apresentou um forte desempenho no terceiro trimestre de operação, findo a 30 de junho de 2019. A receita por assento foi positiva, tendo sido registado um forte desempenho de rentabilidade, resultante das iniciativas de receita da easyJet, bem como pelo crescimento positivo da receita e um sólido desempenho na Páscoa. O custo por assento, excluindo o combustível, sofreu uma diminuição durante o trimestre, graças aos rápidos progressos da companhia com os custos subjacentes e desempenho operacional. Isso foi impulsionado principalmente pelo foco contínuo na resiliência operacional, que tem vindo a impulsionar melhorias no atendimento ao cliente e significativamente menos atrasos e cancelamentos.

Johan Lundgren, diretor executivo da easyJet, comentou que: “Apesar das condições macroeconómicas mais rigorosas, a easyJet apresentou um forte desempenho durante o terceiro trimestre, mantendo-se em linha com as expectativas. Registámos um aumento superior a 11% da nossa receita, com o aumento do RPS impulsionado por uma combinação de iniciativas de receita bem-sucedidas, um sólido desempenho na Páscoa e pelo programa de custos da easyJet, que permitiu um aumento de dois milhões de passageiros, perfazendo mais de 26 milhões. Conseguimos melhorar a experiência dos nossos clientes, com a redução significativa de cancelamentos e de atrasos, graças ao nosso investimento em resiliência operacional, que também contribuiu significativamente para reduzir o custo por assento e combustível, em moeda constante, em 4% durante este período.”

“Também estamos muito orgulhosos por ter conquistado, pela primeira vez em 9 anos, o prémio de Melhor Companhia Aérea de Baixo Custo na Europa, atribuído pelo Skytrax World Airlines Awards 2019.”

“Continuamos focadíssimos em desenvolver as nossas iniciativas de eficiência de receitas e na redução de custos, de forma a podermos continuar a aumentar a nossa rentabilidade por assento. Estamos convictos de que com o segundo semestre a alcançar já os 78% de reserva, teremos uma visão mais clara dos resultados que iremos apresentar no final do ano, onde contamos registar um lucro antes dos impostos entre £400 milhões e £440 milhões, em linha com as expectativas do mercado”.